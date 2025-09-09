Anguil marcó el comienzo del programa X+Derechos 2025

Bajo el lema “Tenemos Derecho a tener Derechos”, se llevó a cabo la primera jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos junto al Ministerio de Educación y la Municipalidad de Anguil. Asistieron el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez y la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger junto a todas las Subsecretarías y Direcciones del ministerio organizador, acompañados por la intendenta municipal, Daniela Fernández. Desde las primeras horas de la tarde se organizaron los distintos juegos de los que participaron las niñas, niños y adolescentes que disfrutaron de la jornada y que culminó con una merienda para cada uno de los participantes quienes partieron hacia sus domicilios con la satisfacción de saber que sus derechos son reconocidos.Diego Álvarez -ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos resaltó a la Agencia Provincial de Noticias que “estamos disfrutando de esta jornada “X+Derechos” en la localidad de Anguil, algo distinto para los niños, niñas y adolescentes que significa alejarlos un rato de las pantallas y de los juegos que hoy nos da la modernidad y volver a lo que jugábamos antes, las destrezas y el ingenio”.Agregó que “es todo un trabajo que hacen los equipos de los ministerios de Desarrollo Social y de Educación para poder llevar a cada una de las localidades, todos los septiembres de cada año “X+Derechos” revalorizando la importancia y la centralidad que tienen las políticas públicas en la Infancia para nuestro Gobierno”.Aseguró que “parte del eje central para este año tiene que ver con defender los derechos, que los derechos no se resignan y que tiene que haber un gobierno y un Estado presente que siga bregando no solo para sostenerlos sino también para ir ampliando el acceso a los derechos de nuestras Infancias que significa ni más ni menos que garantizarles un futuro y un desarrollo armónico para que el día de mañana esos niños y niñas de hoy tengan un futuro en nuestra sociedad”.Informó que “Anguil es la primera de las cuatro localidades donde se llevarán a cabo estas jornadas durante septiembre y por esto quiero agradecerle a la intendenta Daniela Fernández porque prácticamente se anticipó solicitándonos que trajéramos actividades, esas actividades las pudimos enmarcar en el programa “X+ Derechos” y acá estamos”.La próxima edición será en Realicó, luego en La Adela y finalizando en Gobernador Duval “cerrando a la vera de nuestro querido río Colorado todo este mes de bregar y festejar que en la provincia de La Pampa se siguen defendiendo los derechos de la niñez”.En tanto la ministra de Educación consideró que se trató de “una hermosa jornada de “X+ Derechos” organizada por el ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y nosotros desde el ministerio de Educación siempre estamos colaborando, hoy en la Escuela Primaria y Secundaria de la localidad de Anguil con muchísimos chicos y chicas, muchos juegos y entretenimientos y por supuesto muchos Derechos”.Aseguró que “lo importante y significativo de estas jornadas que hoy se inician es justamente la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siempre decimos que el derecho se ejerce cuando se conoce y esto es una visibilización de mismos a través del juego, la provincia de La Pampa viene sosteniendo en el tiempo esta política pública porque trabajamos por los derechos de todos, en este caso de nuestros niñas y niñas”.Puntualizó que “nunca mejor elegido el nombre de estos encuentros “X+Derechos” y tenemos una gran tarea quienes estamos al frente de la educación, el trabajo diario de los docentes que trabajan con los derechos más allá de que es un contenido curricular y un eje trasversal, las escuelas son un espacio de derechos, más en estos tiempos y en el contexto que estamos atravesando, una jornada como la de hoy fortalece el trabajo de la escuela porque los derechos se enseñan, se ejercen, se practican, se conocen y se promueven en todos los ámbitos ya sea en la escuela, en la vida diaria, en la calle, en la sociedad”.Afirmó que “nuestros chicos tienen que conocer sus derechos, ejercerlos y en esa tarea está el Gobierno de La Pampa, en este caso algunos ministerios más directamente, pero todo el gobierno provincial trabaja a diario por los derechos de los ciudadanos pampeanos”, finalizó.

Alta presencia

Daniela Fernández -intendenta de Anguil calificó al evento como “una hermosa jornada, con la presencia de alumnos y alumnas de la Escuela N° 39 y el Colegio Enrique Stieben que son la totalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes y están las familias también compartiendo este momento tan lindo”.

Agradeció “a los organizadores, los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Educación provincial además de todas las áreas de Gobierno que participaron”.

Consideró que “las localidades pequeñas necesitamos de este tipo de actividades, de esta jornada de “X+ Derechos”, necesitamos estar incluidas en un calendario provincial y este Gobierno provincial escuchó, lo entendió y puso a disposición todas estas actividades y programas que son muy interesantes”.