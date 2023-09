Alpachiri: Nuevo Programa de Créditos para pequeños productores

Fue presentado hoy en Alpachiri el Fondo Rotatorio para pequeños productores ganaderos pampeanos no bancarizados, a la vez que se realizó la entrega créditos de la Ley de Promoción Económica.

La ministra de la Producción, Fernanda González, estuvo presente en la localidad de Alpachiri donde fue recibida por el intendente, Ruben Muller, con el fin de presentar esta nueva línea de créditos que cuenta con 400 millones de pesos en total, y otorga 1 millón de pesos para cada beneficiario a un tasa del 10% anual.

El nuevo beneficio está destinado a pequeños productores ganaderos que no tengan vinculación bancaria y no posean más de 100 vacas. Los fondos podrán utilizarse para infraestructura productiva, equipamiento, insumos para la producción de recursos forrajeros, servicios sanitarios y reproductivos para el ganado bovino, incorporación de tecnología ganadera así como la incorporación de genética en pie con fines reproductivos.

En la oportunidad se presentó un buen número de productores locales y de la zona con el fin de asesorarse acerca de la mencionada línea crediticia. Desde el Ministerio se presentará también este crédito en las localidades de Ingeniero Luiggi y Luan Toro.

Durante el encuentro la ministra González, explicó que el fondo rotatorio “surge para cubrir las necesidades de microproductores que no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos bancarizados”.

“En ese sentido, el convenio que firmó el gobernador, Sergio Zillioto, con el ministro de Economía, Sergio Massa nos permite trabajar junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, con una cartera de 400 millones de pesos para créditos destinados a productores que cuenten hasta con 100 vacas”, detalló.

Recordó a su vez, que esta herramienta “se suma a la del FONDAGRO, que son créditos de hasta 2 millones de pesos a 4 años, con 20% de interés y a los Aportes No Reintegrables que venimos entregando en diferentes zonas de la Provincia”.

A su vez, en este marco se hizo entrega de cuatro créditos de la Ley N° 2870 de “Promoción Económica” para emprendimientos de distintos rubros, apuntando a potenciar el desarrollo local de las localidades de Alpachiri y Colonia Santa Teresa.

El intendente anfitrión agradeció a las autoridades del Ministerio por acercarse a informar acerca de esta línea “ya que en la zona se encuentra un sector de productores pequeños con inquietudes por no poder acceder al Banco, con lo cual es muy importante esta decisión del Gobernador de la Provincia”.

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, los directores de Ganadería, Marcelo Lluch, de Extensión Agropecuaria, Virginia Martínez, y de Microemprendimientos y Micropymes, Alejandra Galán, los subdirectores de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges y de Extensión Agropecuaria, Federico Pellizari. Además de los intendentes de Doblas, General Campos, Jacinto Arauz y Colonia Santa Teresa.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook