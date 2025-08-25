Agentes públicos se capacitaron sobre protocolos y herramientas prácticas frente a situaciones de violencia

En el marco del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial (PROCAAP), se dictó la capacitación “Qué hacer ante una situación de violencia: protocolos y herramientas”, destinada a brindar a las y los agentes provinciales herramientas prácticas para la detección, abordaje y acompañamiento en situaciones vinculadas a la violencia. Con la asistencia de 50 agentes públicos de distintas reparticiones, quienes se sumaron de manera activa al espacio de formación, la actividad se realizó en conjunto entre el Ministerio de Conectividad y Modernización y la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad en la Sala del Pensamiento de la Legislatura Provincial.La propuesta aportó contenidos vinculados a la identificación de distintas formas de violencia, la normativa vigente y la aplicación de los protocolos institucionales, así como estrategias de acompañamiento y derivación prácticas para ser utilizadas en diversos ámbitos donde se desarrollan relaciones interpersonales.Desde PROCAAP, se informó que la próxima semana se llevarán a cabo dos nuevas actividades de formación:Con la matricula completa, el miércoles 27 comenzará el curso “Liderazgo : cómo influir y motivar para transformar” que se dictará en forma virtual junto a la Fundación del Banco de La Pampa.Por último, el jueves 28 se desarrollará la capacitación “Cómo potenciar el trabajo en equipo en ‘La Nube’ – Ecosistema Drive y OneDrive”.Los agentes interesados en sumarse a la capacitación pueden inscribirse en el Sistema de Inscripciones del Programa (procaapinscripciones.lapampagob.ar).