“Es momento de aunar intereses, de aunar acciones: que todo el mundo entienda que no hay desarrollo sin infraestructura”, dijo hoy el gobernador Sergio Ziliotto en la apertura del 144° Consejo Federal de la Cámara de la Construcción, donde asignó un rol estratégico a la intervención del Estado en esa materia. En coincidencia, el presidente del Consejo, Gustavo Weis destacó que “la inversión privada en infraestructura no supera el 15% total, porque no hay negocio para los privados en más de esa proporción. El 85% sigue siendo inversión pública en el área nacional, provincial y municipal”.

El Consejo Federal de la Construcción es un ámbito de debate donde el sector fija las líneas de acción para los próximos meses. Además de Ziliotto, en el acto estuvieron el presidente de CAMARCO, Gustavo Weis; el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga; y representantes de las provincias y empresarios.Durante su alocución, el Gobernador destacó la importancia del sector en el desarrollo del país. “En tiempos difíciles como hoy, creo que todos compartimos el valor estratégico de la obra pública”, afirmó.“Hay que aunar esfuerzos y ratificar esa sociedad que en Argentina es tan difícil de poner en marcha, de buscar objetivos comunes, de salir de la grieta. En ese esquema desde la provincia de La Pampa siempre hemos luchado y hoy más aun, donde nos quieren imponer que el enemigo está dentro de nuestro país”, dijo.Agregó que “en la provincia de La Pampa no existe lo público o lo privado, no existe el Estado o el mercado. En las dos conjunciones está la ‘y’, potenciando recursos, buscando de qué manera hacemos más eficiente esa conjunción, de entender que la obra pública es la madre del desarrollo de la República Argentina. No solo es desarrollo, es actividad económica, es inclusión, es trabajo, es dignidad para quienes recibe los frutos de la obra pública”.

Equilibrio fiscal

“A pesar de una etapa de gran estrés financiero, hoy en La Pampa se está discutiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados, que como ha sido históricamente, tiene equilibrio fiscal. Sabemos que no podemos gastar más de lo que tenemos, ese es uno de los principales activos que nos permite ser soberanos y seguir tomando decisiones más allá de los gobiernos de turno”, enfatizó.

“A pesar de un gran desfinanciamiento y de una política unitaria por parte del Gobierno nacional, en restringir recursos que son de las provincias, respetamos la representatividad popular que tiene el presidente de la Nación. Pero es la misma que tenemos los gobernadores y tienen los intendentes. Por nuestros recursos vamos a pelear siempre, vamos a reclamar siempre, porque son los recursos de nuestros representados”, aseguró.

El gobernador repasó los números del proyecto de Presupuesto 2025 de la Provincia y destacó que “el 22% va destinado en intervenir en la economía y dentro de ese 22%, el 14% en la obra pública. El resto tiene que ver con políticas proactivas para potenciar la economía, con un banco público que hace poco puso 170 millones de pesos para que las empresas puedan paliar y mantener el nivel de actividad a través de préstamos para el capital de trabajo”.

“Hay un presupuesto que subsidia tasas, para que el costo del financiamiento sea el menor posible, hay otro que garantiza a través del fondo de garantías públicas que aquellas pymes que no tienen espalda financiera y que no califican bajo las reglas del Banco Central, tengan acceso al crédito normal y no a los sistemas secundarios que obligan a pagar tasas usurarias”, insistió.

“Desafío”

“Quiero plantear un desafío: es momento de aunar intereses, aunar acciones. Que todo el mundo entienda, “no hay desarrollo sin infraestructura”, lo compartimos permanentemente. Pero si no peleamos juntos y no hacemos tarea de concientización del perjuicio que se le está ocasionando a todo el país, a la sociedad, la desinversión en la obra pública tarde o temprano traerá males mayores. Los invito a seguir trabajando en conjunto, a militar por la estrategia de los que es la obra pública. Tengan en claro que aquí en la provincia de La Pampa van a tener un socio muy activo, somos una Provincia chica pero con una hospitalidad muy grande”, concluyó.

Weis: “La inversión privada no supera el 15%”

En el discurso de apertura, el presidente de CAMARCO, Gustavo Weis destacó que “la inversión privada en infraestructura no supera el 15% total, porque no hay negocio para los privados en más de esa proporción. El 85% sigue siendo inversión pública en el área nacional, provincial y municipal”.

Coincidió con el gobernador Ziliotto en “la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de un país, no hay país posible sin una infraestructura robusta. Quiero destacar que usted, Sergio Ziliotto, gobierna una Provincia que claramente se distingue de otras porque tiene un nivel de inversión en general que no en todas las provincias se da. Eso es importante para destacar porque el buen manejo de las finanzas oficiales hace que justamente se pueda destinar recursos para inversión, en general y en particular en infraestructura”, afirmó.

“Coincidimos, Gobernador, en la importancia del desarrollo de infraestructura, tanto privada como pública. El sector privado puede colaborar, se necesita financiamiento a largo plazo y seguridad jurídica”, insistió.

Agregó que “nuestra institución desde el año 1936 aboga permanentemente lo que es concientizar a la población en general, y a los gobernantes en particular, de la importancia de haya recursos suficientes en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, para invertir en infraestructura”.

“Pensamos en el desarrollo con inclusión de todo el país, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, esta institución abogó siempre en la importancia y necesidad de la infraestructura para el desarrollo integral del país”, completó.

“Esfuerzo provincial”

El presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga agradeció al Gobernador por “el esfuerzo que hace la provincia de La Pampa para poder mantener la actividad de la industria a lo largo de este último año que ha sido crítico”.

“Realmente se han hecho esfuerzos para sacar leyes para poder sostenernos. Sabemos que se están haciendo esfuerzos financieros para que nuestra actividad pueda continuar y tener un horizonte viable de acá a unos años”, subrayó.