Ziliotto firmó convenios con 10 Intendentes para la construcción de viviendas

E l gobernador Sergio Ziliotto encabezó la firma de convenios con los intendentes de diez localidades para la ejecución del Plan de Viviendas Sociales “Mi Casa 1”.

El mandatario pampeano afirmó que “se trata del puntapié inicial para cumplir el sueño de 1000 familias. Queremos empezar lo antes posible a dar soluciones, porque la inscripción de tantos pampeanos nos exige respuestas rápidas y estamos convencidos que donde hay una necesidad existe un derecho”.

El acto tuvo lugar en Trenel, en donde el mandatario pampeano estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano; el intendente anfitrión, Horacio Lorenzo, los jefes comunales de las localidades firmantes, las diputadas provinciales Alicia Mayoral, Silvina Larreta, Liliana Caimari y sus pares Julio González y Martín Balsa.

El convenio prevé que el Gobierno provincial aporte el 100% de los recursos económicos, en tanto que los municipios serán los ejecutores de las viviendas.

Las localidades firmantes fueron Alta Italia (5 viviendas), Arata (6), Conhelo (4) , Embajador Martini (6), Hilario Lagos (4), Lonquimay (8), Miguel Riglos (10), Rancul (8), Trenel (10) y Villa Mirasol (4).

Ziliotto destacó que “trabajar con los intendentes nos da mucha tranquilidad. No sólo en la parte constructiva sino también en el otorgamiento, porque ellos son los que mejor conocen las necesidades y son quienes mejor van a saber determinar los beneficiarios”.

Indicó que el Programa Provincial de Viviendas “se ha internalizado desde el año 2017, cuando el gobernador Carlos Verna resolvió que había que tomar decisiones porque no estábamos teniendo respuestas del Gobierno nacional y la gente tenía necesidades”.

“El mayor orgullo – agregó- es seguir avanzando en un Programa bien nuestro que tiene las presencia del Estado y el trabajo mancomunado con cada uno de los intendentes más allá de la pertenencia partidaria. Demostramos que los municipios y el sector público pueden ser eficientes. Pero también debemos acudir a la solidaridad de los adjudicatarios, quienes tienen su casa por el esfuerzo de los pampeanos y deben contribuir para que más familias puedan tenerla”.

También destacó el acompañamiento de los diputados, “hoy están acá los de mi Partido demostrando que somos un bloque, que compartimos un proyecto político, y que todas las iniciativas tienen un objetivo claro que es el cumplimiento de las promesas en el proceso electoral y la reivindicación de la política. Porque es la única herramienta, es la única que le cambia la vida a la gente y cumpliendo con la nuestra vamos obteniendo un país y una provincia más justa”.

Palabras de Jorge Lezcano

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, calificó el hecho como “trascendente porque venimos a hablar de un bien social como lo es la vivienda y más pensando en esta asociación que se profundiza en esta firma con cada uno de los municipios. No estamos más que cumpliendo con el anuncio que hizo el gobernador Sergio Ziliotto el 1 de marzo, y es la continuidad de un programa que empezó el gobierno de Carlos Verna, hoy seguimos avanzando llevándole dignidad a las familias a partir de la obtención de su techo propio”.

Conceptos del intendente Horacio Lorenzo

El jefe comunal de Trenel agradeció la presencia del Gobernador por “este hecho tan importante como es para cada uno de los intendentes la construcción de viviendas”.

“Tenemos un Gobierno nacional que nos marca una línea y esa línea también la adopta el Gobierno de La Pampa haciendo que los intendentes vayamos en esa dirección: generando trabajo, generando inclusión y pudiendo, como en este caso, dar un techo digno en estas épocas en donde es tan difícil acceder a la vivienda propia”, concluyó.

