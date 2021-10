Ziliotto en Lonquimay: vamos a seguir otorgando derechos porque nuestra ideología es la justicia social”

El mandatario encabezó esta tarde la entrega de ocho viviendas del programa “Mi Casa” a familias de Lonquimay, firmó el convenio para el inicio de diez nuevas casas de la misma operatoria. Además rubricó un convenio con el intendente Manuel Feito por el cual la Provincia aportará los recursos para el mantenimiento de obras hídricas y desagües pluviales y le entregó al jefe comunal el proyecto para construir una plaza deportiva en la localidad.Recibido por el intendente Manuel S. Feito, el Gobernador llegó acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; el diputado nacional Ariel Rauschemberger y otros funcionarios provinciales.

“Solucionar las problemas”

Luego de agradecer la presencia de la comitiva gubernamental, el Intendente Feito afirmó que para quienes entienden la política como “una herramienta para solucionar los problemas de la gente, el día que se entregan viviendas es un día distinto, es el que a una familia, que necesita un Estado que la ayude y la acompañe para vivir bajo un techo propio y merecido, le cambia la vida”.

Sostuvo que las ocho viviendas que se entregaron, más las diez que se iniciarán no son suficientes, pero dio la certeza que “estamos para trabajar y para conseguir que estas 18 casas sean el principio, porque gracias al Gobierno provincial se van a seguir construyendo casas para que el Estado esté cerca del que lo necesita”.

Feito felicitó a los adjudicatarios y los instó a “cuidar su casa y a disfrutarla. Sepamos que pagar la cuota es importante, porque con esa cuota le cumplimos el sueño a otra familia, como se les cumple hoy a ustedes. Sean felices y disfrútenlas con sus hijos”.

“Hace algunos años me tocó recorrer la casa de cada uno de los vecinos de Lonquimay, con un montón de sueños por realizar. Hoy estamos cumpliendo uno, hace poco inauguramos un Juzgado, estamos próximos a asfaltar dieciséis cuadras en la localidad, el Gobernador nos acaba de entregar el diseño de nuestra plaza deportiva, estamos viendo una avenida con sus sistema de desagües listo; ese tipo de cosas suceden porque hay decisiones para que sucedan”, enfatizó.

A párrafo seguido recordó que “hubo tiempos en que esas decisiones no estuvieron. Invito a esa reflexión para que sigamos desarrollándonos como localidad, y sigamos creciendo. Gracias a un Gobierno provincial y a un Gobierno nacional que nos acompaña con certeza y decisión, para que las cosas se hagan y las podamos ver y disfrutar”.

“Planificando el futuro”

El gobernador Ziliotto agradeció la cálida bienvenida y aseguró que es “una satisfacción, ahora que la pandemia nos está permitiendo volver a recorrer la Provincia, seguir llevando soluciones”.

“Venir a Lonquimay muestra lo que es la realidad de la provincia de La Pampa” -analizó el mandatario-, “históricamente ordenada, teniendo como bandera un Estado presente y en la cual la enorme mayoría de intendentas e intendentes trabajan codo a codo con el Gobierno provincial. Por eso da gusto venir a Lonquimay, donde vemos la impronta del intendente en su gestión municipal. Creo que ninguno de los que le dieron la confianza en 2019 hoy está arrepentido de haberlo hecho”.

“Ver aquí terminado el edificio del Juzgado, la obra de las 16 cuadras de asfalto que está en marcha, lo que es el nuevo predio que adquirimos en un esfuerzo mancomunado, planificando nada más y nada menos que el crecimiento, el futuro. Fíjense, si en La Pampa no tenemos calidad de vida, que a pesar de una pandemia podemos seguir planificando el futuro”.

“Y” -afirmó Ziliotto- “no olvidemos que fue una pandemia que se juntó con otra pandemia, la económica, que recibimos a nivel nacional desde el 2019, y sin embargo pudimos cuidarnos, pudimos poner la vara cada vez más alta en cuanto al servicio de salud para dar respuesta a todos, y seguimos haciendo obras, y las vamos a seguir haciendo. Porque no sólo tenemos el acompañamiento que ustedes nos dieron en el 2019 para gobernar esta querida Provincia, sino también tenemos el compromiso de cada uno de ustedes que todos los días hacen un gran esfuerzo, cada vez que contribuyen con sus impuestos a que nosotros, como meros administradores, podamos redistribuir, de la forma más solidaria posible, ese esfuerzo de todos”.

El gran desafío: un sistema solidario

El mandatario pampeano hizo hincapié en consolidar el sistema solidario de viviendas e instó a los vecinos a cumplir con las cuotas para, con esos recursos, poder llegar con soluciones habitacionales a otros pampeanos.

“Vamos a seguir construyendo, con la responsabilidad que nos cabe, porque sepan que estos recursos no salen del bolsillo del Gobernador, ni de ningún funcionario, ni del intendente, ni de ningún concejal; salen de su bolsillo”, afirmó y celebró “hoy les cambia la vida a las familias que recibieron sus casas, porque pasaron la etapa de tener que alquilar o vivir en la casa de un familiar, y pueden decir orgullosamente: ‘tengo mi casa’ y los chicos van a decir: ‘vení a jugar a mi casa’”.

El Gobernador invitó a la población a “seguir ejerciendo esta solidaridad. Tienen la garantía de un Gobierno provincial que se tomó muy en serio el gran déficit habitacional que nos dejó la larga noche de los cuatro años de la gestión anterior a nivel nacional, pero tozudamente vamos a seguir otorgando derechos, porque es nuestra ideología, la justicia social. Y la justicia social es pensar en el otro más que en uno”, concluyó.

Convenios

En la oportunidad se firmó, entre el Administrador Provincial del Agua (APA), Fabricio González Martín y el intendente de Lonquimay, Manuel Feito, un convenio para la realización de obras hídricas y de desagües pluviales, que establece la realización de las tareas de limpieza y mantenimiento de los canales pluviales.

También se firmó, entre el IPAV, representado por Jorge Lezcano, y la Municipalidad de Lonquimay, un convenio para la ejecución del Plan Provincial de Viviendas Sociales “Viviendas La Pampa”, donde el IPAV realizará los aportes para diez nuevas viviendas. En ambos casos los convenios fueron refrendados por el gobernador Sergio Ziliotto.