Ziliotto denunciará a Hernán Haspert

(Eduardo Castex) – «Todos tenemos responsabilidades desde todo punto de vista y como Gobernador asumo las que me corresponden, y en ese sentido instruí al ministro de Gobierno (Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán) y al subsecretario de Derechos Humanos (Juan Pablo Fasce) que realicen la denuncia penal para que la Justicia investigue si esta persona no incursionó en una apología del delito o una instigación a la subversión del orden democrático de gobierno», anunció este jueves el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

El mandatario pampeano reconoció que la reivindicación de la dictadura militar que realizó el candidato de la alianza Cambiemos en Guatraché, Hernán Haspert, le provocaron «un dolor adicional».

«En momentos donde, en el mundo y en el país, se habla de evitar muertes, es triste ver reivindicar una causa que produjo 30 mil desparecidos durante la noche más negra de la historia argentina. Este supuesto dirigente político que dice militar en un partido democrático y centenario, claramente creo que no debe compartir los ideales de (Hipólito) Irigoyen y (Ricardo) Alfonsín», destacó.

El gobernador Sergio Ziliotto confirmó que ya están trabajando con los asesores letrados del Centro Cívico para presentar «la denuncia contra el dirigente que reivindicó la nefasta dictadura militar que provocó la noche más negra de la Argentina».

«Reivindicar la dictadura en todo momento es repudiable, pero más aún en momentos donde estamos hablando de muertes en forma diaria, esto es muy repudiable», agregó.

«Representando a la enorme mayoría de los pampeanos le pediremos a la Justicia que investigue la conducta de este dirigente y que este dirigente se haga cargo» de los posteos realizados en las redes sociales, dijo. «Nosotros hemos dicho, y más en esta situación de emergencia, vamos a hacer cumplir la Ley a rajatabla, seremos inflexibles con los que no entienden el bien colectivo que debemos defender», enfatizó.

«En todo sentido lo vamos a aplicar y se sabe que no hemos tenido miramientos con nadie, más allá del signo político, del status dirigencial o del status social. Más que nunca debemos aplicar al estado de derecho, porque el estado de derecho es el que protege a los ciudadanos y fundamentalmente a los que menos tienen», dijo -con firmeza- Ziliotto.

-Ziliotto, esto que no tendrá miramientos ¿lo dice porque no dudó en separar del cargo gubernamental al ex intendente de Santa Isabel que violó la cuarentena?

-Cada vez que vemos una conducta reprochable con la ética y la ley, quienes somos funcionarios tenemos la obligación de actuar. Para eso nos elige la gente, y no podemos tener ningún tipo de beneficios o discriminaciones; o actuar mirando el nombre y apellido de la persona que está involucrado en un hecho contra la ley, la ética y el momento histórico que estamos viviendo, donde le estamos exigiendo al ciudadano de a pie que cumpla con una responsabilidad social, que cumpla con el aislamiento social a pesar de las consecuencias económicas que puede tener para su familia. Así que más se lo tenemos que exigir a los funcionarios.

Críticas a Alonso.

El mandatario pampeano Sergio Ziliotto tampoco ahorró críticas para la ex funcionaria macrista Laura Alonso. La polémica dirigente de Cambiemos criticó en su cuenta de Twitter la ayuda humanitaria de los médicos cubanos. «Si nos faltaba algo … eran los médicos/espías/comisarios cubanos!», posteó, con el hastag #NoALosMedicosCubanos».

«Es una cuestión ideológica y gracias a Dios ideológicamente estamos en la vereda de enfrente. Con la dirigente macrista nos separa un abismo ideológico y también en la forma de vida, porque hablar así tan despectivamente de personas que vienen a defender las vidas de los argentinos, claramente es tener poca ubicación política y un gran desprecio a la vida», dijo ayer Ziliotto.

«Si hubiera seguido gobernando el neoliberalismo en Argentina, hoy estaríamos alineados con las políticas de (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro que esto (de la pandemia del coronavirus) es algo que debemos dejar pasar, que debemos proteger la economía antes que la vida», se despachó.

«Nosotros estamos trabajando en base a la conducción de nuestro Presidente (Alberto Fernández), que ayer dijo claramente que entre la vida y la económica, elegimos la vida. Yo elijo la vida y la comida de los pampeanos, y después veremos como restablecemos la economía.

Nosotros dijimos que vamos a garantizar que todos los pampeanos tengan acceso a un plato de comida, y en eso estamos trabajando con distintas medidas», concluyó Ziliotto.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook