Ziliotto anunció obras por más de $ 256 millones en el aniversario de Intendente Alvear

En tierra alvearense el Gobernador adelantó que en el presupuesto del año próximo estarían incluidos los recursos para la obra de desagües cloacales y de refacción del edificio del Juzgado de Paz, trabajos que a valores actuales demandan una inversión de otros 112 millones de pesos.Ziliotto llegó a Intendente Alvear sobre media mañana e inmediatamente mantuvo una reunión de trabajo con el Intendente, Juan Cruz Barton, de la que también participaron el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.Posteriormente se trasladaron al acceso principal de la localidad para inaugurar la obra de iluminación y realizar un reconocimiento a empleados municipales con más de 25 años de servicio.El Gobernador aprovechó el aniversario alvearense para confirmar que se hará “realidad una obra que prometimos en el proceso electoral y que la pandemia nos trastocó, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista operativo, que es la ampliación y refuncionalización del hospital Reumann Enz”.Precisó al respecto que el Gobierno provincial llegará “con una inversión, a valores del mes pasado, de 142 millones de pesos, alcanzando a un establecimiento hospitalario que brinde servicios de primer nivel, en un ámbito de 1.800 metros cuadrados”.Detalló además que la Provincia planificó con el Gobierno nacional “una obra por 85 millones de pesos que tiene que ver con los desagües cloacales”, proyecto que se incluirá seguramente en el presupuesto del próximo año, junto a otra inversión de 27 millones de pesos que se destinará al reacodicionamiento del Juzgado de Paz.En este sentido ratificó que este es uno de los aportes “del Estado para reactivar la economía” haciendo un esfuerzo presupuestario en lo que se refiere a obra pública.Recordó que esta semana fue presentado el Plan de Inversión Productiva, “planteándole al sector privado que debemos fortalecer una alianza estratégica para reactivar la economía, para generar actividad económica, y generar trabajo”.“Vamos a utilizar reservas de todos los pampeanos para garantizar que nuestros empresarios, nuestras PyMes, nuestras cooperativas, las que arriesgan todos los días, tengan de mano del Estado un facilitador, con reglas de juego claras, a largo plazo, con créditos a partir de un banco nuestro, de todos los pampeanos, con subsidio de tasas del presupuesto provincial y con un Fondo de Garantía para aquellas Pymes que no tienen un respaldo”, afirmó.Para cerrar, el Gobernador invitó “a todos los alvearenses, desde el intendente hasta el último de los vecinos, a terminar con esta pandemia con la única herramienta que tenemos: la solidaridad de cuidarnos entre todos. Por parte del Estado no tengan ninguna duda que van a tener todas las herramientas que correspondan”.

Conceptos del intendente Barton

El jefe comunal sostuvo que 2020 ha “sido un año de aprendizaje en el que tuvimos que posponer planes y proyectos, por lo que este aniversario es particular y distinto, pero al mismo tiempo es oportuno para pensar donde estamos y hacia dónde queremos ir”.

Reseñó como fue el manejo de la pandemia en la localidad, donde “se trabajó en apoyar para fortalecer el sistema de salud y al mismo tiempo reducir el impacto sobre los más vulnerables”.

“Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tenemos una única certeza: nadie se salva solo”, expresó el intendente para luego reflexionar que “esta crisis no terminará de un día para el otro y el contexto exigirá que seamos mejores ciudadanos, mejores vecinos y más empáticos con los que atraviesan dificultades”.

Afirmó que junto al Gobierno provincial “trabajamos en todo lo necesario para cuidar la vida de vecinos y vecinas, esa es la principal prioridad, privilegiando los consensos sobre las diferencias, pero sin olvidarnos de gestionar para el crecimiento y las obras para que Alvear no se detenga”.

Agradeció la labor de los trabajadores esenciales, de salud, seguridad y municipales y enumeró las obras fundamentales para la localidad y la zona, como el mantenimiento de caminos vecinales y la obra de gas de la zona sur de la localidad.

Asimismo destacó el apoyo a los trabajadores de la cultura y la gestión permanente en favor de las pequeñas y medianas empresas locales para que atravesaran la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Finalmente ratificó el compromiso de “seguir trabajando comprometidos con el proyecto que en la provincia impulsa el gobernador Ziliotto” y agradeció “la pujanza, fuerza y capacidad de progreso de hombres y mujeres de Alvear para seguir avanzando en la senda del crecimiento y el desarrollo”.