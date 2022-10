Voces de los empleados que forjaron la historia y dejaron huella en la DPV

Durante la jornada de reconocimientos encabezada por numerosas autoridades del Poder Ejecutivo provincial y la cúpula de la Dirección Provincial de Vialidad, se pudo vivenciar lo significativo que resulta para los trabajadores y trabajadores del camino, con los sentimientos que emergen a flor de piel por la trayectoria recorrida dentro de la Institución en diversos puntos del territorio Provincial.

Los protagonistas de la jornada fueron quienes definieron con vivencias personales lo que significa pertenecer a tan particular trabajo como es la distancia, los tiempos, y las prolongadas jornadas en lugares inhóspitos donde llega cada camino rural de La Pampa.

Rubén Ferreyra

Reconocido por sus 25 años de servicio, Rubén Ferreyra de la Zona Norte destacó que “Vialidad ha sido muy bueno para mí, me ha dado una trayectoria familiar, he conocido mucha gente en la Institución y eso ha sido muy bueno como familia. Hemos pasado momentos malos y buenos pero siempre juntos y es distinto la situación. Algo que siempre buscamos es la unidad entre todos y eso se está logrando de a poco” indicó.

“Hemos conocido gente en los distintos pueblos que dentro de sus necesidades han sido muy amables y los jefes que han pasado en la Zona Norte han sido varios, pero siempre buenos recuerdos de todos ellos, siempre con ganas de trabajar. Vialidad siempre ha sido muy bueno, espero que siga así y mejore, porque siempre se puede mejorar, pero muy feliz”, continuó.

“Si alguien estuviera por entrar a la Institución le podría decir que tiene futuro, Vialidad tiene constancia, garra y fuerza para salir adelante más allá de los cambios de directores porque siempre hay un lineamiento para ir hacia adelante y trabajar para la Provincia”, concluyó.

Marcelino Torres

Perteneciente al sector señalamiento, Marcelino Torres fue reconocido por sus 25 años de servicio en la DPV. “En estos 25 años Vialidad me ha dado todo, me permitido desarrollarme dentro lo laboral como empleado de la mejor manera. Estoy muy contento con la repartición por lo que me ha enseñado y lo que he ido forjando poco a poco en todo este tiempo. En el sector de señalamiento hace 10 años que estoy y me siento orgulloso de representar al área hoy aquí”, indicó.

“He tenido la posibilidad de conocer mucha gente en todo el territorio de esta linda Provincia que tenemos, lo que me ha ido desarrollando como persona desde todos los puntos de vista. 25 años de tantas experiencias no es poco y me siento muy agradecido con toda la Institución”, concluyó.