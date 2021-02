Visión de la Asociación Hotelera y Gastronómica sobre convenio turístico

Orfelia Beascochea, referente de la Asociación destacó esta presentación desarrollada en la Provincia como sumamente positiva, “ya que lo que más queremos es insertar a La Pampa en el turismo de la Patagonia y poder hacer acuerdos. Fue muy importante todo lo que se planteó, desde corredores turísticos, gastronómicos, hoteleros y todo lo que se pueda hacer en conjunto con la Provincia. Esto plantea un trabajo que se debe planificar para poder decir que nuestra pampa está insertada realmente en la Patagonia”, precisó.En este momento, “creo que si no se conjuga trabajo público con privado, no vamos a salir adelante. El sector privado está pasando por un momento malísimo. La parte hotelera estuvo 10 meses sin trabajar, donde fuimos totalmente golpeados por esta pandemia”.Señaló que es la oportunidad para comenzar a trabajar mancomunadamente. “Nosotros necesitamos de las políticas públicas a corto y largo plazo. Para el sector turismo está muy bueno esto, son oportunidades para poder trabajar por el futuro, no solo los hoteles y restaurantes, sino las agencias de viajes y todos los trabajadores del sector”.Una vez que esté la vacuna, se esperanzó en que se podrá trabajar “como antes era normal”. “Insertarnos con otras provincias es lo más importante que nos puede pasar”.Comentó que en muy pocos días comenzarán las reuniones por Zoom. “Quedamos en reunirnos con las cámaras empresariales junto con el sector público. Hay mucho entusiasmo y en Neuquén trabajan con la Universidad. Por suerte nosotros en La Pampa tenemos una Universidad que también tiene la carrera de Turismo”.Pensando en el futuro, “donde este tiempo fue tan espantoso por la pandemia y que este sector ha sido tan golpeado, tampoco perdemos la esperanza de que esto vaya a cambiar, donde estaremos otra vez de pie, esperando la llegada de turistas”, concluyó Beascochea.La Asociación Hotelera se encuentra trabajando junto con la Cámara de Turismo para hacer programas nuevos para vigorizar un poco más con lo que cuenta la Provincia.

Detalles del acuerdo firmado entre La Pampa y Neuquén

Entre los lineamientos de trabajo acordados se encuentra el de impulsar un amplio intercambio de recursos técnicos, de cooperación e interacción entre las áreas provinciales competentes en materia turística.

Facilitar las acciones de promoción y difusión de actividades que puedan realizarse en sus territorios, fomentando la protección de los recursos naturales que posibiliten un turismo sustentable.

Promover el desarrollo sostenible de la industria turística a través de la facilitación del flujo turístico entre las provincias de La Pampa y Neuquén realizando acciones conjuntas que involucren diferentes áreas, como la planificación, gestión, publicidad y capacitación.

Se prevé el intercambio de material informativo sobre disposiciones relativas al turismo y de metodologías adecuadas para el manejo, vigorización, restauración y aprovechamiento socio-económico de los respectivos patrimonios turísticos, paisajísticos y áreas protegidas existentes en los respectivos espacios.