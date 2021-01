Telén y Carro Quemado: el Pro Vida en espacios públicos al aire libre

Las localidades de Telén y Carro Quemado siguen avanzando con el desarrollo del Pro Vida 2021 en espacios públicos, entre ellos las plazas públicas, totalmente al aire libre y con los cuidados. En algunos casos dividiendo las burbujas por colores, por nombres de provincias o hasta por nombres de tribus de pueblos originarios.

En Telén los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social dialogaron en primer término con el intendente, Saúl Echeveste a la vez que la sirvió la oportunidad para firmar el respectivo convenio. Posteriormente el jefe comunal se sumó a la recorrida por los diversos lugares donde se lleva a cabo el programa provincial. En el caso de Carro Quemado el intendente municipal se encuentra aislado, por lo que no pudo sumarse a la delegación visitante que directamente concurrió al lugar donde se desarrolla la Colonia de Vacaciones.

Pablo Lamare Técnico de la Subsecretaría de Deportes

El funcionario reconoció ante la Agencia Provincial de Noticias haber encontrado “dos colonias muy organizadas, con espacios adecuados, cuidados, se nota detrás de la organización el impulso de cada una de sus comunas con un trabajo que se realiza muy bien cumpliendo con todos los protocolos. A medida que pasan los días y el verano los grupos se van consolidando y también pasa eso con el protocolo”.

Comentó que “en Telén están divididas las burbujas por colores, todos llegan al mismo lugar y luego se desconcentran para irse a sus casa. Los predios son muy amplios y me parece una muy buena idea esta división que han realizado por colores. En otros lugares se dividen por nombres de pueblos originarios, otros por provincias, le han encontrado la vuelta al cómo llegar, sin contactarse, sin intercambiarse ni mezclarse. Lo mismo sucede en Carro Quemado pero dentro del predio municipal”, apuntó.

Explicó que los chicos concurrentes “cumplen más los protocolos que los grandes, los nenes vienen directo a poner las manos para el alcohol en gel y los grandes por ahí pasamos de largo. Es un poco el reflejo de cómo funciona nuestra sociedad, cómo se educan los chicos así se manejan y acá en el Pro Vida se llevaron esto de cómo cuidarse”.

Señaló que “estamos muy contentos, hay localidades que les costó empezar por brotes de COVID-19 como es el caso de Carro Quemado que tenía 70 personas aisladas, sin embargo le pusieron el pecho y lo llevaron adelante, hoy están disfrutando del Pro Vida Verano 2021”.

Diana Echeveste – Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Telén

La Secretaria de Desarrollo Social de Telén, Diana Echeveste contó a la A.P.N. que “el equipo comenzó a trabajar en el mes de diciembre de 2020, en un principio habíamos llamado a una cierta cantidad de gente y luego como se empezaron a anotar más niños tuvimos que implementar nuevas burbujas y contratar a más personas. El Pro Vida se fue planificando y luego evaluando semanalmente por la situación epidemiológica que puede ir cambiando y también por la cantidad de niños que se van sumando”, puntualizó.

Indicó que la programación “consistió en una primera parte que tiene que ver con la formación propia del equipo, formación que ya traían con ellos porque algunos son profesionales y otros idóneos y por otro lado, lo referido a la capacitación que nos dieron desde el Ministerio de Salud sobre RCP, primeros auxilios y COVID-19. También todo lo que supone trabajar en equipo que no es tan fácil sobre todo en estos tiempos, por eso nuestro lema es “ yo cuento con vos y vos contás conmigo” donde el trabajo en equipo es primero y luego eso se traslada a las burbujas “.

Destacó que “los espacios son muy abiertos, hay 8 burbujas funcionando con aproximadamente 90 niños y niñas inscriptos, 4 burbujas funcionan en la plaza y 4 en el club. Disponemos de dos natatorios por lo que la burbuja de color verde de los más chiquitos tienen sus propia pileta mientras que el resto se va turnando en el otro natatorio. El organigrama armado no permite superposición de horarios para que no exista ningún tipo de roce, contagio o lo que fuera”, enfatizó.

Eliana Pereyra- responsable Pro Vida Verano 2021 en Telén

La responsable del Pro Vida de Telén, Eliana Pereyra indicó que “tenemos alrededor de 90 niños y niñas inscriptos con 8 burbujas de 10 integrantes cada una, 4 de ellas se desarrollan en la plaza de nuestro pueblo y las restantes en las instalaciones del club. Los niños se trasladan desde la plaza hacia la pileta cumpliendo el distanciamiento correspondiente, estamos divididos por colores en edades comprendidas entre los 4 y 16 años, además están incluidos dos niños con discapacidad”.

Admitió que “en la primera inscripción se anotaron 60 y en la segunda semana reabrimos la inscripción y se agregaron más de 20, todos los días vienen sumándose. Diariamente asisten casi 70 chicos y nos pone muy contento la confianza de las familias que envían sus hijos e hijas al Pro Vida Verano 2021”, finalizó.