Sube el telón del Cinema y Teatro “Paradiso” de Santa Rosa

Se trata del cine-teatro más grande de La Pampa y uno de los de mayor capacidad del centro del país. La concreción del proyecto demandó casi 13 años, y estuvo listo para ser inaugurado el año pasado pero el corte de cintas debió postergarse debido a la pandemia.

Hoy por la mañana, conferencia de prensa mediante, Miguel Ángel Martín, su esposa María Inés Di Menza, y sus hijos Lucía, Lucas y Tomás, presentaron a los medios la sala que esta noche comenzará a desandar su propósito específico en el sector teatral con la presentación del mítico espectáculo creado por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, “Drácula, el musical”, en su gira de despedida. Será la primera de dos noches de alto nivel, porque el mismo escenario recibirá a las y los artistas mañana miércoles.

El productor teatral y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AAQDET), Carlos Rottemberg, abrió el encuentro con la prensa. El exitoso empresario, que ejerció con la familia Martín -Di Menza una especie de “padrinazgo” en la concreción del proyecto, reflejó su “emoción por la apertura, lo digo como teatrista, quienes estamos en esta actividad empezamos primero como teatristas y luego somos empresarios, para Santa Rosa en particular y para La Pampa en general el hecho de contar en el centro del país con una sala flamante de un millar de butacas, con un escenario como el que se construyó aquí, es muy importante. Siempre digo que los edificios teatrales sobreviven a las personas y las empresas, lo sé porque lo practico desde hace 47 años”, dijo.

Rottemberg recordó el primer contacto con la familia al decir que la primera reflexión ante sus integrantes fue decirles “no sé si (la construcción) servirá económicamente, pero no duden que les va a dar grandes satisfacciones y no pocos dolores de cabeza, es una actividad muy rica, que hace al acervo cultural de todas las ciudadanías”.

Por su parte Adriana Maggio trasladó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, y auguró un futuro promisorio al flamante proyecto cultural. “Me sumo a la alegría que genera este loco sueño de la familia, el Gobierno de La Pampa apoya firmemente este emprendimiento hermoso y como militante de la cultura y de las artes durante tantos años, este evento de inauguración agrega una mirada amplia a una Provincia conservadora de producción, con una tendencia tradicional porque su economía está basada en la agricultura y la ganadería, necesitamos que se entienda que la cultura es mucho más amplia, que el arte es una parte de ella, y que una industria cultural vinculada con lo artístico nos ayuda la fuerza de lo hecho. Estoy convencida y también mi Gobierno que hay que diversificar y dar paso a estas nuevas industrias, por eso agradecemos este paso que se ha dado en La Pampa”, señaló.

Finalmente, la familia agradeció “al municipio y al Gobierno de La Pampa, contamos y valoramos ese apoyo, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta Provincia. De paso, reconocemos a los artistas que también nos hacen tan bien. El teatro tiene eso de respirar y sentirnos cerca, nos transmiten emociones, nos hacen vibrar con lo que ellos crean y producen”.