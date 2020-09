Sempre ajustó estrategias para una respuesta eficaz de servicios durante la pandemia

El SEMPRE es la Obra Social de los empleados y empleadas públicas de la Provincia, nuclea al personal que se encuentra bajo relación de dependencia y sus respectivos grupos familiares primarios, aunque también a personal de entidades públicas, privadas o mixtas previa firma de convenios de adhesión, conforme a la Ley Orgánica del Instituto de Servicios Sociales (ISS) de La Pampa.

Brinda prestaciones de salud tanto dentro como fuera de la Provincia, con el objetivo de promover la búsqueda de la excelencia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios médicos asistenciales, en base a principios de solidaridad, compromiso con los afiliados y afiliadas y vocación de servicio.

Giacobbe remarcó que la obra social cuenta con más de 92 mil afiliados, de los cuales 3.200 son adherentes. “El adherente es un afiliado que al menos por tres años tuvo la obra social por ser empleado, funcionario, hijo menor a cargo entre otros, y que al caer tal condición decidió voluntariamente mantener la misma como si fuera una especie de prepaga”, contó.

“Este grupo de afiliados termina pagando una cuota mensual fija por el directo y otra menor si es que tiene un indirecto a cargo. Esa cuota que abona mensualmente no hace diferencias ni en cuanto a las prestaciones que se le brindan ni en cuanto a las edades ni patologías prexistentes que tengan estos afiliados, apelando al principio de la solidaridad”, agregó.

El contador detalló que en 2019 cerró con un déficit el sector de los adherentes. “En abril debía haberse actualizado y no se lo hizo atendiendo la situación de aislamiento de ese momento. Después de muchos análisis, se decidió con el Directorio del Instituto tomara esta medida que tiene por objeto que ese subsector tienda a equilibrarse para no afectar al resto de los afiliados naturales que ya han realizado un esfuerzo con el incremento de sus aportes”, explicó.

Luego, remarcó en cuanto a los adherentes que se trata de “un afiliado voluntario que opta por tener SEMPRE. Como cualquier persona que busca una cobertura social elije contemplando costos y beneficios. Siempre tiene la opción de cambiarse a otra obra social. Permanentemente tenemos consultas de personas que quieren ver si pueden derivar sus aportes y contribuciones para ingresar a SEMPRE, cosa que no es posible porque su ley de creación lo impide. Esto da una idea de que sigue siendo, aún con este valor de la cuota, altamente conveniente”.

El nuevo valor es de $ 5.630 y alguna de las opciones de prepagas dentro de la Provincia van desde los $ 7.000 en los planes más bajos y superan los $ 20.000 en los más altos, sin considerar las particularidades que pueden generarse en aquellos casos con patologías preexistentes.

Operatividad

Por otro lado, se refirió a los cambios significativos en la forma de trabajar, debido a la pandemia. “Cambiamos significativamente la forma de trabajo. Desde el día cero seguimos trabajando permanentemente, es un servicio esencial con demandas permanentes. Esto nos llevó a priorizar la atención no presencial, con diferentes vías de comunicación. También hubo muchos acuerdos con los prestadores y una gran predisposición de éstos para garantizar la accesibilidad a las prestaciones, evitar la circulación y cuidar a los afiliados. Tenemos más de 450 trámites diarios. Esta metodología nos ha dado muy buen resultado, simplificando trámites, brindando respuestas más rápidas, despapelizando y esto se debe al enorme compromiso y responsabilidad que tienen los empleados y los de las diferentes delegaciones y agentes comunales del I.S.S. La pandemia nos trajo un aprendizaje en la forma de trabajo tomando como eje el cuidado de nuestros afiliados y de la sociedad en su conjunto”, cerró.