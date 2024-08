A través de un documento la funcionaria señaló que “ no nos sorprende, ya que los mismos reflejan la ideología del Gobierno nacional, rechazando la diversidad sexual y de género. En segundo lugar, objetamos a estos personajes que buscan imponer una visión rígida y excluyente de la identidad humana basada en la biología. Creemos firmemente que la diversidad es una riqueza que debe ser celebrada y protegida. La identidad de género y la orientación sexual son aspectos fundamentales de la autodeterminación y la dignidad humanas”, sostuvo.

Además, enfatizó el rechazo ante “cualquier intento de imponer una visión única y excluyente de la identidad humana, y nos solidarizamos con las personas que son objeto de discriminación y violencia por su identidad de género u orientación sexual”.

“Desde el Gobierno provincial” continúa el documento “tenemos un compromiso firme con la temática y, como es de público conocimiento, nuestro gobernador Sergio Ziliotto, mantuvo desde su primer día de gestión la responsabilidad de trabajar por una Provincia más inclusiva y respetuosa, donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación y violencia. Es por eso que no podemos entender cómo estos personajes pueden pensar una política pública que va a contramano de todo lo que se logró”.

“No avalamos la discriminación que propone el Gobierno nacional, valoramos a la diversidad y la inclusión por la cual trabajamos en nuestra Provincia. Repudiamos firmemente los dichos que niegan el reconocimiento de las diversidades sexuales que no se alinean estrictamente con lo biológico, ya que son expresiones de ignorancia y discriminación hacia las personas que no se identifican con las normas tradicionales de género. La diversidad sexual es un hecho innegable y las identidades de género y orientaciones sexuales no se limitan a lo puramente biológico” expresaron desde la Secretaría.

“Las personas LGBTQ+ merecen ser respetadas en su totalidad, y negar su existencia o su derecho a vivir libremente su identidad es una forma de violencia y opresión. La diversidad sexual es un aspecto natural y presente en todas las sociedades, y es fundamental que sea reconocida y respetada en todas sus expresiones. Es necesario educarnos y combatir los prejuicios y estereotipos que perpetúan la discriminación hacia las personas LGBTQ+, y promover un ambiente de inclusión y respeto hacia la diversidad sexual en todas sus formas. Negar la existencia de las identidades y orientaciones sexuales diversas solo contribuye a perpetuar la exclusión y el sufrimiento de quienes no se ajustan a los cánones tradicionales, y esto es inaceptable en una sociedad que se proclama como inclusiva y respetuosa de los derechos humanos” concluyeron.