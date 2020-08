Secretaría de Cultura participó de la Asamblea Federal de INCAA

Proyectos y financiamiento para apoyar la actividad en La Pampa.

La secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa, Adriana Lis Maggio, participó el viernes en una extensa asamblea federal junto a sus pares de todas las provincias, el presidente del INCAA Luis Puenzo y equipo de trabajo.

Abierta con las palabras del ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, los puntos más salientes fueron: Unanimidad para volver a juntarse en noviembre y aprobar balance, armado de mesas de trabajo con dos representantes por región para proponer acciones para un plan de fomento federal, estas comenzarán su trabajo en los próximos días; Actualización de cuota provincial en 2.500.000 pesos; Elección de asesores regionales para integrar el Consejo; Festival de Mar del Plata, sus características en pandemia y otras acciones en el país.

“Fue una asamblea muy buena para hacer un trabajo hacia adelante que marque el rumbo de un cine nacional contemplando tanto a la cultura como a la industria”, sostuvo la secretaria de Cultura pampeana.

Asimismo, agregó que “está prevista una nueva asamblea para la primera semana de noviembre y avanzar con plan de fomento y gestión para no detener acciones que tienen que ver con concursos, festivales y cine-móviles”.

Desde Buenos Aires y La Pampa, ambos representantes provinciales, pusieron en el foco la 35ta. Edición del Festival de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en la región, que tendrá carácter virtual entre el 21 y el 29 de noviembre próximo.

“El Festival de Mar del Plata es un orgulloso ícono de nuestra provincia y es una pieza clave en el desarrollo de políticas para el sector. Abre las puertas a nuevos realizadores argentinos, pone en diálogo al país con mercados cinematográficos internacionales, construye un relato contundente sobre nuestro cine nacional y en tal sentido me he expresado en la asamblea federal, apoyando de manera absoluta su realización, en las condiciones que el sistema sanitario habilite”, indicó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Maggio agregó la posibilidad de que se trate de “un Festival de Mar del Plata extendido y que las provincias puedan tomar en vivo y simultáneo las películas que allí se exhiban”.

El ministro Bauer hizo explícita referencia a que “el INCAA está completamente activo, y no está intervenido”, quienes participaron de la Asamblea Federal mostraron lo que el formoseño Jara resumió como “un acompañamiento” a Puenzo y su gestión.

“Se vivió el apoyo de todas las provincias y un clima de esperanza para empujar una gestión federal de buenas y posibles políticas de y para el cine nacional”, concluyó Adriana Maggio.

