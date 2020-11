Se secuestraron más de 40 kilos de marihuana en el Puesto Caminero Catriló

D esde la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad se informó que este lunes por la noche personal del Puesto Caminero de Catriló y del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas, del Área Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (A.C.O.L.N), secuestraron 41,723 kilogramos de marihuana y detuvieron a una persona involucrada en los hechos.

El procedimiento comenzó cerca de las 22:30s, cuando efectivos de la caminera realizaban operativos de control vehicular en el cual se fiscalizó una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro con un ocupante, que viajaban desde Morón con destino a Neuquén. Al solicitar la correspondiente documentación, los policías a cargo, observaron cierto nerviosismo en el conductor quién no era propietario de la misma ni disponía de la obligatoria tarjeta azul de autorización de manejo.

Ante esta irregularidad, el personal verificó los datos en el Registro Nacional del Automotor comprobando que dicho vehículo no dispone de tarjeta azul, por lo que decidieron utilizar al can antinarcótico “Pampa” con quien se realizó una inspección externa y alertó sobre la presencia de estupefacientes en el vehículo.

De esta forma, se solicitó la presencia del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas que al arribar a Catriló, se hizo cargo de una nueva requisa del automotor con el perro entrenado para la detección de estupefacientes de nombre “Aldo”, corroboran la marcación del otro can. En la misma, se hallaron panes de marihuana en el interior del auto, algunos estaban escondidos en la compuerta de la caja y los restantes dentro de un compresor de color azul.

De la inspección de la camioneta se lograron secuestrar 59 panes de diferente tamaño, que sumaron un peso total de 41,723 kilogramos de marihuana, de un valor monetario que ronda los $3.500.000. Además, se secuestraron tanto el vehículo en cuestión como una suma cercana a $50.000, elementos tecnológicos y constancias de importancia para la investigación.

Las correspondientes actuaciones finalizaron alrededor de las 5 de la mañana de hoy, donde Juan José Baric, a cargo del Juzgado Federal de la Provincia, dispuso la detención del involucrado en la causa que se investiga por “S/Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737”.

Además del personal del Puesto Caminero y Toxicomanía, en el lugar se hicieron presentes el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el subsecretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Néstor Fontán, el director de Seguridad Vial, Fernando Funes, y el coordinador operativo de Lucha Contra el Narcotráfico, Pablo Smith.

