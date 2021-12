Se reunió la Unidad de Gestión N°4 en Macachín

Macachín fue sede de la primera reunión presencial de la Unidad de Gestión N° 4 del Valle Argentino, donde se llevó a cabo la presentación de la propuesta de Sistema Integral de Gestión del Acuífero del Valle Argentino, con sus respectivos lineamientos, objetivos y metodologías, y se expusieron los avances logrados hasta el momento.

El encuentro, desarrollado días atrás, contó con la presencia del secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss; el subsecretario de Planificación Territorial de la Secretaría de Asuntos Municipales, Gabriel Reiter; Miguel Fantini en representación de la subsecretaría de Ambiente; el secretario de Gobierno de Macachín, Pablo Campo; el director de Obras Públicas y Privadas de Macachín, Emiliano Wilberger; el intendente de Miguel Riglos, Federico Ortiz, y el secretario de Gobierno de Miguel Riglos, Santiago Diez; y el intendente de Anchorena, Gustavo Pérez.

Además participaron Lucio Holzman, representante técnico profesional de los municipios de Macachín, Anchorena y Rolón; Claudio Marrón, gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín; Ramiro Alvarez Vivar y Jesús Amengual, en representación de la Cooperativa Bella Flor; Lorena Ceballo y Eduardo Mariño, por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa; el técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos, Marcos Rodríguez; y Manuela Naval, pasante de Comunicación Social en la Secretaría de Recursos Hídricos.

En cuanto al Sistema Integral de Gestión del Acuífero del Valle Argentino se presentó el trabajo realizado por la Secretaría de Recursos Hídricos. El mismo tiene como fin delimitar las funciones y líneas de trabajo de la Unidad de Gestión del acuífero y la coordinación de las mismas. Surgió como base del trabajo en conjunto con los diferentes actores a partir de la detección de las principales necesidades de la zona, y poder llevar a cabo los objetivos planteados en el informe con sus respectivas metodologías.

Se presentaron los resultados preliminares obtenidos para todo el sistema de gestión del Valle Argentino, en general, y para la zona correspondiente a la Unidad de Gestión N°4, en particular, donde se identificaron zonas circundantes a las localidades y áreas de producción agropecuaria intensivas, donde se deberá ampliar el control y gestión de las actividades productivas, en particular las que demanden grandes caudales de agua y dispongan de efluentes potencialmente contaminantes.

Además se presentó el programa Acui-Qué?, que se enmarca dentro del objetivo del Sistema de Gestión referido a Educación, Comunicación y Difusión vinculada a la temática hídrica. Se contaron experiencias desarrolladas durante su aplicación en los municipios de Macachín, Rolón y Anchorena, y se puso a disposición de los municipios que aún no participaron de su implementación.

