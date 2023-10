Se reunió el Consejo Asesor en Recursos Hídricos

El Consejo Asesor en Recursos Hídricos de La Pampa realizó una nueva reunión, con la presencia de representantes de los distintos organismos que forman parte del mismo. El encuentro se desarrolló en el salón de usos múltiples del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa.

En el inicio, el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, brindó un informe sobre la situación del Acuífero del Valle Argentino, tras conocerse esta semana a través del portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicho tribunal emitió sentencia en expediente N°2214/2018 caratulado “De Aguirre, María Laura y otro c/ La Pampa, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ambiental”

“La obra está parada, se hicieron otras alternativas. Se instalaron tres cisternas nuevas en Santa Rosa y se reforzaron las estaciones de bombeos. La obra para abastecer, transitoriamente, agua al acueducto del río Colorado desde el acuífero del Valle Argentino quedó desactivada hace unos años”, manifestó Lastiri a la Agencia Provincial de Noticias.

Y agregó: “dentro del acuífero hay Unidades de Gestión donde se tiene monitoreo permanente, con evaluación de la calidad del agua y evaluaciones de niveles freáticos. Llama la atención que la Corte se ocupe con premura de estas cosas y hace tres años que no hace cumplir el fallo del Atuel”.

Luego, el representante de La Pampa ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), Juan Greco, brindó un informe sobre la situación de la cuenca del río Colorado en el territorio provincial, donde presentó aspectos generales de la cuenca y sobre las actividades que se desarrollaran y el impacto que tienen sobre la misma.

Por otra parte, Andrea Pía, coordinadora general del Estudio Básico para el establecimiento de criterios de prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua dio detalles sobre las tareas que se vienen realizando. El trabajo está a cargo de la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa.

Por último, se informó que el acto por el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, atento a que el 21 (día original) no se podrán realizar actividades por la veda electoral.

El encuentro contó con la presencia de representantes de la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos, la UNLPam, el INTA, el Colegio de Ingeniero Agrónomos, la Cámara de Diputados de La Pampa y el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa.

