Los centros Cumelén del sur provincial se reunieron en Alpachiri

Durante el evento, la Municipalidad de Alpachiri realizó reconocimiento con la entrega de presentes. En representación del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa asistió la directora de Personas Mayores, María Silvia González quien fue recibida por el intendente municipal Rubén Mûller y su equipo de trabajo.En contacto con la Aghencia Provincial de Noticias el intendente calificó como “un importante encuentro de Cumelén de toda la zona hoy en nuestra localidad. Son unos encuentros muy lindos donde muchísima gente de varios pueblos viene a disfrutar y obviamente la pista de baile tiene que estar porque disfrutan de una tarde de reencuentro, saludos, charlas y mucho baile y camaradería”.Resaltó que “gracias al Gobierno provincial hace 30 años que existen este tipo de programas como el Cumelén para las personas mayores donde se juntan en los distintos pueblos y van haciendo una forma de convivir diferente donde se conocen todos y cada uno de ellos y ellas esperan con ansias este momento para poder conversar con los amigos, bailar y divertirse sanamente entre todos”.Consideró que “además estos encuentros sirven para mostrar el pueblo, nos manifiestan lo lindo que está y para mí como intendente es un honor que eso suceda, el poder mostrar la localidad a quienes nos visitan de distintas partes de La Pampa para un intendente es un orgullo”.Manifestó “el agradecimiento de siempre para Silvia González, directora de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social que nos acompaña, también a la delegada zonal del Ministerio de Desarrollo Social y a todos los colegas intendentes e intendentas que les permiten el transporte a sus grupos de Cumelén para que puedan asistir y disfrutar”.

María Silvia González-directora de Personas Mayores

González manifestó que “hoy toda la zona sur se reunió en Alpachiri, para mí es muy lindo venir a este pueblo y acompañar al intendente Rubén Müller que siempre le pone todas las ganas junto a Laura quien es la coordinadora y todo el grupo, para que el encuentro de Cumelén salga tan lindo”. Añadió que “hoy nos tocó un viernes al mediodía y vinimos a bailar y disfrutar un momento con ellas y ellos”.

Afirmó que “a pura diversión y comida, las dos cosas suceden en estos encuentros, se ponen a bailar y de nuestra parte les entregamos boinas y gorros, algunas personas que no pudieron estar en La Adela el otro día me estaban reclamando y hoy trajimos todo para que se diviertan”.

Puntualizó que “es el mes de las personas mayores, hay que disfrutarlo y tomar con responsabilidad este espacio que ya no es solo de diversión y recreación sino que es ya una política construida, sistematizada, con una impronta que le dan las personas mayores que es única”.

Consideró que “es una dirección con muchísimo trabajo pero esto es muy ameno, si se trata de derechos, todos son derechos, tenemos derecho a la diversión, al esparcimiento, a poder elegir que comer y con quien bailar, hay un señor que me contaba recién que ya tenía pareja y que estaba muy contento porque había podido participar de los juego deportivos y ser reconocido”.

Afirmó que “también hay otras cosas que no gustan tanto que tienen que ver con la vulneración de derechos y es donde tenemos que poner más el cuerpo y nos lleva tanto tiempo. Tengo un equipo de trabajo maravilloso que le pone el hombro todos los días, es multidisciplinario porque así lo decidieron el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro Diego Álvarez y eso acompaña toda la problemática social que corresponde no solo a las personas mayores sino a las que históricamente estuvieron presentes. Nuestro ministerio se trata de eso y de tener mucha creatividad para hacer equilibrio entre las dos cosas, aquellos que necesitan asistencia, generar la prevención y la promoción de derechos como estos espacios”.