Se licitó la construcción de los CDI de Lonquimay y Quemú Quemú

En la sala de reuniones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos tuvieron lugar hoy las licitaciones correspondientes a las obras de construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en las localidades de Lonquimay y Quemú Quemú, con un presupuesto oficial superior a los $ 139 millones para ambas obras.

Lonquimay

La obra en cuestión significa un monto de $ 66.727.959,67 (presupuesto oficial) y tiene un plazo de trabajo de 240 días. En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati y el director General de Obras Públicas, Sergio Alfredo Melián.

El ministro señaló que “en este caso tuvimos buenas ofertas por parte de las tres empresas. Una vez evaluadas las ofertas se hará un análisis de las mismas, siempre y cuando cumplan con los requisitos tanto legales como técnicos y resolver la adjudicación”, indicó.

En referencia a las especificaciones de la obra a ejecutarse detalló “será una moderna construcción de 220 metros cuadrados y se trabajará con materiales en seco , lo que permitirá que se pueda finalizar en el término de ocho meses, para cumplir con el funcionamiento de la atención de las infancias”. Las empresas oferentes fueron: Materiales Butaló S.R.L. – Carlos José Elorza – Antonella Canalis.

Quemú Quemú

El presupuesto oficial la construcción de CDI en esta localidad asciende al valor de $ 73.079.147,88 y cuenta con un plazo de trabajo de 240 días. A la apertura de sobres asistieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, el director general de Obras Públicas y el intendente de Quemú Quemú, Alfredo Miguel Fernández.

Precisamente el jefe comunal, destacó que “es el primer CDI que vamos a tener y hace tiempo que lo esperamos, estas son de las promesas de campaña que siempre decimos, no se prometen obras sino gestiones, más teniendo en cuenta el contexto que vivimos. Le agradecemos al Gobierno provincial y al nacional la oportunidad de contar con un CDI es muy importante, la localidad avanza continuamente”, indicó.

Sobre los alcances y beneficios que tendrá el complejo remarcó que “son nuevas modalidades que antes no estaban, son cosas nuevas que traen modelos diferentes de vida, donde antes uno de los padres o madres que trabajan uno debía quedarse en la casa al cuidado de los hijos y hoy no va a ser necesario. Brinda la posibilidad de otorgar una libertad a los progenitores para poder salir a trabajar y contar con la tranquilidad que su hija o hijo estará al cuidado de profesionales idóneos en el tema y es algo que nos llena de orgullo porque se cubre un espacio que antes no se podía”, definió Las empresas oferentes para la realización de esta obra fueron: IASER S.H. y Carlos José Elorza.

Obras complementarias en Quemú Quemú

En relación a las diferentes obras que se encuentran en ejecución, el intendente informó que “se están desarrollando las obras de los servicios de las 20 casas del Programa Nacional. Hace unos días el gobernador, Sergio Ziliotto, anunció la repavimientación de la Ruta Provincial 1 que va desde Catriló hacia General Pico y sobre la misma, frente a nuestra localidad, tenemos el Parque Industrial y en esa zona de 2,5 kilómetros se hará un tratamiento diferente a lo que es el resto de la ruta. Se construirán dársenas y colectores que con el movimiento existente es muy importante para las fábricas, además de la seguridad de la gente que por allí transita”, concluyó.