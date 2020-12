Se Inició la campaña de vacunación en La Pampa

Minutos después de las nueve de la mañana el gobernador, Sergio Ziliotto, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, con lo que se inició la campaña de inmunización contra el coronavirus. El mandatario lamentó la “politización” de la vacunación y subrayó que “no se puede jugar con la salud de las personas”.

“Hay que mirar para adelante, sabemos que todas las vacunas que se dan en el mundo tienen alta eficacia. No miramos la procedencia miramos lo que está sufriendo el pueblo argentino y creo que debemos dar señales permanentemente”, aseguró el mandatario minutos después de vacunarse.

Junto a Ziliotto fueron vacunados el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la jefa de Epidemiología, Ana Bertone, el director del Centro de Salud, Carlos Delgado, e Isabel Cepeda, Jefa de Enfermería del Area Programática.

En forma simultánea se realiza el operativo de vacunación del personal de Salud en Santa Rosa, General Pico, Toay, General Acha y 25 de Mayo.

Ziliotto consideró que la campaña de vacunación se politizó en todo el país “por una cuestión de estar en contra de que avancemos. Lamentablemente se está militando el fracaso de la vacunación con fines políticos”.

Finalmente reiteró que “la vacuna no es la salvación por sí sola, debemos seguir con todo lo demás: barbijo, distancia social, lugares ventilados” y destacó que “lo importante es que hoy empezó la vacunación y no va a terminar hasta que no termine la pandemia”.

