Se estima que más de 70.000 personas visitaron la ExpoPyMEs 2022

La megamuestra pampeana se consolidó como espacio de vinculación para las empresas y superó ampliamente las expectativas de ventas.

La muestra que convocó por 8° vez a participar a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades industriales, servicios turísticos y servicios de apoyo a la producción, radicadas en el ámbito de la provincia de La Pampa superó las expectativas de los organizadores, contando con visitantes no sólo de la Provincia sino también nacionales e internacionales.

Se estima que más de 70.000 personas visitaron la muestra más grande La Pampa, disfrutando de los stands, degustando productos gastronómicos, participando de las capacitaciones, rondas de negocios y espectáculos que se brindaron durante los tres días.

Este domingo con una multitud de gente, los organizadores y expositores coincidieron en definir como un éxito no sólo de público sino en nivel de ventas al punto de que en un importante número de stands se vendieron el 100% de los productos.

Fernanda González, ministra de la Producción, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, enfatizó que “esta edición de ExpoPyMEs, que veníamos diseñando junto al gobernador Sergio Ziliotto y el equipo que conformamos junto a CFI, el ministerio de la Producción, el Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, I-Comex, la Municipalidad de Toay y el Banco de La Pampa, realmente estaba pensada para llegar a cada rincón de la región con nuestras empresas y estamos más que satisfechos con el resultado. No sólo por la vidriera productiva que orgullosamente podemos mostrar sino también por las diversas vinculaciones comerciales que logramos con inversores extranjeros y nacionales. Hoy contamos con la visita de Jorge Solmi, secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y justamente destacábamos la importancia de estos espacios y de la relación excluyente entre el sector público y el sector privado, como estrategia principal para fortalecer el entramado productivo, la generación de nuevas oportunidades de negocios, el desarrollo de proyectos integrales y adaptados a los mercados actuales como herramientas que contribuyan a la generación de empleo”.

Entre las múltiples actividades que se realizaron en las tres jornadas, se destacó el interés de la gente en los 11 rubros presentados, como por ejemplo las nuevas tecnologías, energías renovables, construcción, indumentaria y la tradicional carpa de alimentos.

El clima acompañó a su vez para el disfrute de los espectáculos pensados para todo público, música, diseño, arte, teatro infantil, arte digital entre otros, fueron los eventos que recrearon esta fiesta.

Tanto en el evento presencial en el Autódromo Provincial de La Pampa como digitalmente a través de sus redes y los vivos en el canal de Youtube #Expopymes La Pampa 2022 “Sinergia para el desarrollo”, La Pampa fue un lugar de encuentro sin límites donde la diversificación y calidad de la matriz productiva provincial fue la protagonista por excelencia.

Para conocer todo sobre este evento visita: expopymeslapampa.com.ar

