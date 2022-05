El reconocimiento a un Estado que genera condiciones y las mantiene en el tiempo

Este consorcio del sector lácteo pampeano funciona en la localidad de Alpachiri, se dedican exclusivamente a fabricar mozarela pampeana y está integrado por más de 15 empresas de distintos puntos de La Pampa: Quetrequén, Caleufú, Rolón, Macachín, General Campos, Miguel Riglos, Catriló, Jacinto Arauz, entre otras. “El consorcio fabrica la muzarela que proveen desde las distintas masas que aportan estas empresas. En Alpachiri se encuentra la planta procesadora y las oficinas comerciales”.

En la exposición también presentaron para degustación y venta, otros productos y variedades que produce cada fábrica.

“En General Campos se encuentra la fábrica de productos La Mimosa; en Macachín, producen el dulce de leche Don Felipe y gran variedad de productos”, ejemplificó a la Agencia Provincial de Noticias el referente del stand.

En cuanto al público que se acerca, “me llevo una gran satisfacción, porque la gente se acerca, mira, consulta, degusta. Me parece algo muy importante lo que está haciendo el Gobierno para que todos los que emprenden puedan hacer conocer sus productos”.

Destacó la participación de diferentes delegaciones de estudiantes, con sus profesores, “porque de esa forma van conociendo las diferentes actividades productivas que tiene la Provincia. En los pueblos chicos somos conocidos en nuestra zona, pero esta exposición nos da la posibilidad de que mucha gente conozca lo que estamos haciendo”.

Carpa de Salud

Marcela Meder, licenciada en Enfermería coordina las aulas de La Pampa Cardioprotegida, programa de Atención Primaria de la Salud del Ministerio provincial.

Estuvieron presentes en la Expo PyMEs con la idea difundir este aula virtual para llegar a la comunidad en general, “previo a la pandemia hacíamos solo cursos en instancias prácticas, y ahora es con una metodología híbrida. La instancia práctica se da en cualquier punto de La Pampa, a través de instructoras e instructores que organizan encuentros para la práctica con simuladores”.

Meder destacó ante la A.P.N. la importancia de los cursos de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), expresando, “es maravilloso que solo con tus manos puedas salvar una vida, con un acto tan simple de comprometernos con el otro. Es la última oportunidad que tiene una persona de mantenerse con vida hasta que llegue el Servicio de Emergencias”.

En contexto de pandemia se afianzó más la metodología virtual, “hoy contamos con la tecnología y la llegada de Internet a todas las localidades. Entonces poder pensar en una recorrida previa de la teoría, nos permite que al momento del encuentro práctico solo tengamos dudas”.

“Intentamos tener cada vez una mejor llegada a la comunidad, por eso esta exposición es un buen espacio. También la Coordinación de Emergencias y Desastres (CODES) llega a toda la Provincia y tiene una postura muy activa respecto a la Pampa Cardioprotegida, son programas que van de la mano y que están trabajando permanentemente. El Gobierno de La Pampa apoya y difunde estos programas que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y evitar las muertes prematuras por paradas cardíacas”.

Automatizaciones M.C.

Esta PyME hace automatismo para portones, cortinas y toldos, en Santa Rosa con dos años en el rubro. “Teníamos experiencia previa, pero como empresa familiar surgió en plena pandemia y nos dedicamos a automatizar todo tipo de aberturas, para el hogar, oficinas, industrias. Lo interesante de la propuesta que estamos trayendo a la expo es un equipo de energía solar, sustentable, autónomo, que nos permite que no haya conexión eléctrica. A través de la energía solar hay acumuladores que guardan la energía para el campo, en un lugar de mucha distancia o si no hay energía eléctrica. Hay una conciencia eco, donde mucha gente le gusta esta posibilidad de tener todo autónomo. Se puede aplicar en la cuidad o en una zona rural”.

Definió que esta tecnología se está comenzando a utilizar para muchas cuestiones “cada vez está siendo más accesible, hay más competencia y puntualmente el equipo que tenemos armado no es inaccesible, más que todo por su tamaño”.

Otra novedad es “la aplicación de domótica, lo que significa que a través de una aplicación del celular, se pueda abrir y cerrar un portón, vinculamos ese portón con una cámara para este equipo y a través de esta aplicación se puede ver quién está afuera, se puede grabar, guardar imágenes, audio y además sirve como portero”.

Hacen reparaciones de equipos, aunque trabajan con una marca específica, se vinculan con varias firmas del mercado.

“Es la primera vez que participamos en la Expo PyMEs. Para el paso que queremos dar necesitábamos mostrarnos de esta manera. La gente que está en la organización y cómo nos fueron ayudando, fue muy valorable. Sabemos que este es el lugar, esta es la vidriera en la que queríamos estar. Fue una felicidad enorme cuando pasamos la pre inscripción y contamos con un lugar en esta importante muestra”.