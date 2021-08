Se desarrolló la jornada “Producir carne agregando valor con la aplicación de Agtech en La Pampa”

Se llevó a cabo la jornada “Producir carne agregando valor con la aplicación de Agtech en La Pampa”, con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, la ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, la presidenta del INTA, Susana Mirasou, acompañados por el decano de la Facultad de Veterinarias, Abelardo Ferrán, la decana de la Facultad de Agronomía, Ana Urioste, funcionarios nacionales, provinciales, empresas y profesionales del área.El evento se encuadra en las acciones que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección de Innovación, conjuntamente con el INTA y el Ministerio de la Producción de nuestra provincia desde la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.“Realmente es una satisfacción ser parte de estas jornadas, que marcan una avanzada en lo que es la producción pecuaria en el país, hoy hay muchas empresas, particularmente muchos jóvenes que están trabajando en las nuevas tecnologías en el área, que están innovando, creando nuevos instrumentos para hacer más eficiente la producción pecuaria, por eso promovemos esta articulación”, sostuvo el ministro Luis Basterra.El objetivo del encuentro fue poner en común propuestas de soluciones tecnológicas variadas y de calidad, así como visibilizar potencialidades de ampliación de servicios para los sectores agropecuario, agroindustrial y agroalimentario.“Este tipo de encuentros son muy importantes para nosotros, ya que desde nuestra provincia se viene trabajando en todo lo que tiene que ver con la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, que complemente y agregue valor a lo primario, una decisión estratégica de nuestro gobernador para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”, expresó la ministra González.Durante la jornada diversas empresas, entre ellas tres pampeanas, ofrecieron soluciones tecnológicas en las producciones más destacadas de cada provincia.

La Pampa estuvo representada por las empresas

INSAER, con más de 25 años de experiencia en el mercado de las energías renovables: tecnología de punta para la generación, conversión y acumulación de sistemas híbridos de energías renovables. Suministro eléctrico con energías sustentables, evitando tendidos alejados y minimizando los tiempos de interrupción de energía.

ARBIT, es una PyME de base tecnológica dedicada al desarrollo de productos tanto de software como hardware, para diversas industrias. Apunta al desarrollo de soluciones en agroindustria, y la producción de productos de origen nacional.

SYNCHRO PAMPA, que nació en 2004 como productor de embriones in vivo e in vitro bovinos y desde el 2013 se dedican al servicio de exportación de material genético.

“Hace tiempo que la digitalización no escapa ningún sector productivo, es una variable constante en los sectores agropecuario, agroalimentarios y agroindustriales, por esto tanto desde el gobierno nacional como provincial, apoyándonos siempre en el campo científico y tecnológico, propiciamos la formación y sensibilización sobre la funcionalidad y beneficios de las tecnologías disponibles para aplicar a los procesos productivos”, agregó González.

