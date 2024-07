Se deberá gestionar permiso para pescar en el dique Casa de Piedra

Debido a la gran afluencia de pescadores en el dique de Villa Casa de Piedra, a través del Ministerio de Producción de la provincia de La Pampa, la Dirección de Turismo de la Villa emitirá los permisos necesarios para realizar la actividad pesquera. También, mediante el Ministerio de Seguridad se dispone un cuerpo policial para efectivizar el control de las autorizaciones y las bajadas de las lanchas.

El permiso de pesca se otorga por un año a los pescadores individuales, su costo es de 1.040 pesos por persona, mientras que los menores de 18 años pagan 420 pesos y los jubilados, presentando su carnet no abonan.

Los interesados en sacar el permiso deberán contactarse a través de WhatsApp 2954-321553 donde podrán iniciar el trámite, pagarlo y luego retirarlo personalmente antes de ingresar al lago.

Dicho permiso, amparado por la Ley Provincial N° 1.194 de Recursos Naturales, establece que se permite un equipo por pescador y se puede pescar máximo por día por persona 25 pejerreyes de 25 centímetros en adelante y dos truchas de no menos de 30 centímetros

A partir del 1° de agosto hasta el 1° de noviembre de 2024, se determinará la veda para mantener la reproducción de peces, la cual estará controlada y no se podrá pescar ni embarcar desde la costa.

Una vez habilitada la pesca nuevamente el 1° de noviembre, se colocará una casilla donde habrá policías durante el turno mañana y tarde que registrarán el ingreso, la bajada y la salida de las lanchas; y para las personas que pesquen desde la costa, la Policía tendrá una ronda donde vigilará permanentemente que todos tengan los permisos correspondientes. Quienes no cumplan con las normas establecidas, se les decomisará la mercadería y los equipos de pesca.

