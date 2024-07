La Pampa fortalece acciones para abordar la problemática de los menores y los juegos de azar

El gobernador Sergio Ziliotto creó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y Adicción a Videojuegos, juegos en línea, de azar y apuestas en entornos digitales de niñas, niños y adolescentes que se suma a las acciones que vienen desarrollando los Ministerios.La Fiscalía de Estado radicó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal para identificar los sitios de apuestas y juegos que de forma ilegal puedan estar funcionando en La Pampa.El Programa fue presentado este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Salud, Mario Kohan; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; y el ministro de Seguridad y Justicia, Ignacio di Nápoli. También estuvieron el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca; el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá; y el gerente de DAFAS, Jorge Payeras.El objetivo del programa es la prevención y el abordaje integral e interdisciplinario de abuso, consumo problemático y adicción de niños, niñas y adolescentes a videojuegos, juegos en línea, de azar y apuestas en entornos digitales, cualesquiera sean los medios y plataformas utilizadas.El desarrollo del programa será interinstitucional entre los Ministerios de Educación, de Salud, Conectividad y Modernización, de Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia. Se invitó al Instituto de Seguridad Social a través de DAFAS y a entidades afines a colaborar en la implementación del programa.

“Profundizar acciones”

La ministra Feuerschvenger dijo que “esta problemática se detectó en el ámbito educativo hace un tiempo, donde directivos y docentes manifestaron determinadas actitudes de adolescentes en las escuelas secundarias y que se vinculaban con juegos y apuestas. A partir de ese momento, desde el Ministerio de Educación comenzamos a desarrollar, conjuntamente con el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Mental y con DAFAS, una serie de acciones vinculadas a la prevención, a la visivilización y a la concientización, a través de charlas con adultos responsables, con estudiantes, con docentes”.

“El Programa que estamos presentando tiende a darle cuerpo y a profundizar las acciones que empezamos a desarrollar en esta primera parte del año”, comentó.

Agregó que “nuestro objetivo son las acciones que particularmente venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación, no son acciones individuales, sino incorporar nuevos actores desde los ministerios, profundizar y abarcar todo el territorio provincial y hacer fuertes campañas de prevención. Nosotros fijamos tres conceptos claves que son visibilización, concientización y prevención, esa es la base del proyecto”.

“En las instituciones educativas las plataformas de juegos están bloqueadas, pero de todos modos es innumerable las nuevas que aparecen día a día.

Hay todo un trabajo previo que se viene haciendo desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Conectividad y Modernización, por eso en el Programa confluyen acciones que han venido desarrollando y propone nuevas de profundización para todo el territorio de la Provincia”, aseguró.

El ministro de Salud, Mario Kohan habló de cómo se incrementaron las apuestas al juego en los últimos años. Definió de “gravedad el tema que nos convoca. No es casual que haya cinco ministerios sentados acá. El Gobierno tomó cartas en el asunto hace un tiempo y estamos todos trabajando”.

“Frente a un problema grave y serio, tiene que involucrar no solo a los ministerios, sino a la comunidad plena y adultos responsables en el cuidado de la salud de nuestros niños”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones destacó que “el valor que tiene el programa radica en poder generar accionar de amplio espectro. El problema no debemos pensarlo con un correlato en la salud mental de las personas, sino que tiene un impacto en la economía”.

Dio algunos indicios de cómo identificar la problemática. “La cuestión de los horarios, cuidados personales, cierta irritabilidad, cierta imposibilidad para establecer diálogos fluidos con terceros. El consumo de las tarjetas cuando aparecen montos que no se pueden identificar. La supervisión y cuidados que podemos llevar como comunidad. En Educación hay un política que vamos a profundizar con capacitaciones a toda la comunidad educativa”, afirmó.

El ministro Curciarello explicó que “previamente a la implementación del programa venimos trabajando en todos los servicios de conectividad que presta el Gobierno a todas las dependencias públicas en bloquear todos los sitios legales e ilegales de apuestas y sitios pornográficos. También en los wifi libres que hay en los espacios públicos”. “Este programa nos pone en orden ese trabajo que se venía realizando. Venimos trabajando y se profundizará”, enfatizó.

“El contexto demuestra que es un Estado eficiente y presente para resolver los problemas de toda la sociedad”, completó.

A su turno, el ministro di Napoli hizo un llamado a la comunidad. Dijo que “el Estado solo no puede, sino contamos con la colaboración de padres y madres, como en muchos temas más. Tiene que haber un límite en sus casas. No se trata de que nos enojemos con el Estado, estamos haciendo lo posible pero apelamos a la responsabilidad de la familia que nos colaboren con esto”.

Denuncia penal

Con el fin de dar un paso más en cuanto a la lucha contra la ludopatía infantil y seguir protegiendo a los niños, niñas y adolescentes de la provincia, mediante Decreto 2560/24 el gobernador Sergio Ziliotto, autorizó a la Fiscal de Estado a efectuar todas las acciones extrajudiciales y/o judiciales civiles y/o penales pertinentes aunando la participación del defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de La Pampa y el Instituto de Seguridad Social de la Provincia.

A tal efecto, en el día de la fecha, en forma conjunta, presentaron formal denuncia penal contra autores desconocidos por los hechos ‘pima facie’ constitutivos del delito previsto y reprimido en el artículo 301 bis del Código Penal, que establece que: “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

El objeto de la denuncia es, por un lado, identificar e investigador a todos aquellos que; a través de whatsapp, redes sociales, páginas y sitios de internet ilegales permiten los juegos de azar y apuestas virtuales o en línea, y por el otro, se solicita se dicten las medidas jurisdiccionales pertinentes a fin de que en el ámbito de la provincia de La Pampa se bloqueen/filtren de Internet -incluyendo redes sociales, meta-buscadores etc- todo tipo de publicidad, página web, aplicación y/o juegos de apuestas on-line no autorizadas que permiten el acceso de niños, niñas y adolescentes.

La presente denuncia es una más de las medidas que se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo Provincial para combatir y prevenir la ludopatía infantil.