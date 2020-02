Se concretó la entrega de la Tarjeta AlimentAR en Santa Rosa

La provincia de La Pampa se beneficiará con un total de 10.290 tarjetas implicando un desembolso total de 52 millones de pesos mensuales, lo que significan 600 millones de pesos al año por parte del Gobierno nacional. Se trata de un aporte de $ 4000 para las madres con un hijo o hija y de $ 6000, para las que tengan más de un hijo o una hija. Se verán beneficiados un total de 20.000 chicos y chicas.La Tarjeta Alimentaria permitirá a las familias beneficiadas comprar alimentos (excepto bebidas alcohólicas), pero no extraer dinero de los cajeros. Se enmarca en el convenio firmado la semana pasada entre el Gobernador, Sergio Ziliotto, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. El operativo fue organizado en la sede del Club Belgrano de Santa Rosa y en la oportunidad se hicieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvárez, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Daniel Bensusán y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli El ministro de Desarrollo Social se refirió a la repercusión social que tiene el beneficio “porque implica un impacto en la economía doméstica, si bien no soluciona el tema alimentario será de gran ayuda, es un aporte importante sumado a la Tarjeta Social de la Provincia. Sobre todo porque no tiene ningún tipo de incompatibilidad con otro programa social. El impacto es doble porque desde lo económico habrá una inyección de dinero, que será significativo para los comercios”, consideró.Informó también que se llevarán adelante reuniones con las Cámaras de Comercio y los supermercadistas en pos de mantener el precio de los alimentos básicos: “nos reuniremos con aquellos que son formadores de precios para que tengan contemplación sobre todos con esos 13 o 14 productos de importancia para la crianza de niños y niñas en edad de 0 a 6 años. En los pueblos también se están llevando a cabo este tipo de reuniones. En Uriburu ya se llegó a una acuerdo con los comercios locales para evitar que la gente se venga a comprar a Santa Rosa” ejemplificó.El funcionario provincial resaltó la labor conjunta entre las diversas áreas del Gobierno provincial y el Gobierno nacional garantizando el normal desarrollo de la entrega, “el ministerio de Conectividad nos garantizó el acceso a wifi, el de Gobierno con la presencia del Móvil de Documentación gratuito, el de Salud y de Seguridad nos garantizan la tranquilidad del operativo”, especificó.Álvarez agregó que “para acceder a la Tarjeta Alimentaria las personas deben solicitar el trámite de la Asignación Universal por Hijo. Una vez otorgado este beneficio y se enmarca en los tres parámetros que indican que sean mujeres embarazadas o con hijos menores de 6 años, o personas con discapacidad, seguramente accederán a la Tarjeta si corresponde. En este momento hay 550 mujeres embarazadas lo que generará movilidad”.Confirmó que la entrega de Tarjetas se llevará a cabo hasta el 6 de marzo. Hoy se concretó en Santa Rosa y General Pico. Mañana en General Acha, Toay, Eduardo Castex, Intendente Alvear y Realicó. Luego serán cinco localidades cabeceras que continuarán con el otorgamiento hasta el 6 de marzo. Por su parte, el ministro de Gobierno, Pablo Daniel Bensusán, explicó el motivo de la presencia del Móvil de Documentación, “vinimos a garantizar que cada uno de los beneficiarios de la tarjeta que no tenga su DNI actualizado pueda realizarlo de manera inmediata y gratuita. Con el certificado de Documento en Trámite pueden tramitar la Tarjeta. También vamos a ir a 25 de Mayo, General Acha y los diferentes operativos de a Tarjeta. La idea es que no pierda la oportunidad de tramitar su Tarjeta por no contar con el DNI actualizado”, sintetizó.

Ampliación de derechos

Por su parte el intendente, Luciano di Nápoli, manifestó que si bien este beneficio es un piso “la idea es terminar de tener gente con hambre en Argentina. Este es un piso de algo mucho más profundo, de algo que tiene que ver con una cuestión mucho más de fondo, con generar trabajo y con la cuestión productiva que es la solución de fondo. Esto es una ampliación de derechos, para todos iguales, un mecanismo transparente fomentado desde el Banco Nación. Permitirá familias de escasos recursos paliar una situación de crisis. Son 15 millones 700 mil pesos que todos los meses van a circular en Santa Rosa. En Santa Rosa las Tarjetas a entregar son 3.500”, señaló.

Asimismo, resaltó el trabajo mancomunado “estamos contentos, está todo muy bien organizado. La verdad que el trabajo en conjunto entre la Provincia y el Municipio nuevamente, también con la gente de ANSES y el Banco Nación permite que la gente se vaya rápido con su Tarjeta. La convocatoria estuvo a cargo de personal de Nación. Se envió un mensaje a cada beneficiario. Las 3.500 Tarjetas de Santa Rosa se entregarán en dos grupos, distribuidos en dos días y con horarios específicos informados en el mensaje. También sumamos difusión desde el Municipio y desde la Provincia. La idea es que esto sea un círculo virtuoso que fomente la producción también de nuestros emprendedores, estamos viendo la manera de incluiros”, expuso.