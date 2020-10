Santa Teresa: la producción lechera alcanzó los 100 mil litros diarios

Añadió que la planta comenzó la elaboración de sus productos “con pocos litros, pero desde el año pasado al cumplirse los 10años de trabajo en Santa Teresa, se transformó en la que opera con más litros en la provincia de La Pampa. Son más de noventa mil litros diarios que es muy importante para nosotros”, afirmó el jefe comunal.En cuanto a la expansión de esta fábrica el intendente informó que “se hizo una ampliación de 180 metros cuadrados para poder fabricar el dulce de leche y la muzarella que actualmente se hace en Buenos Aires. De esta manera van a salir con todos los productos terminados en nuestro pueblo, en Buenos Aires dejarán solamente las cámaras para la distribución”.

Obras proyectadas

Si bien el año ha sido difícil por la situación sanitaria, el municipio de Santa Teresa está pensando en algunas obras para el año que viene. “Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta coyuntura, hace unos años adquirimos una vivienda con un local grande y la idea es construir ahí un albergue municipal. Ya las arquitectas están terminando los planos y en la vivienda un museo y casa de la cultura para rescatar algunos elementos de trabajo antiguos”.

Comentó que “los vecinos del campo son todos descendientes de alemanes y prometieron que van a traer todas las herramientas de trabajo que se usaban antiguamente”. Anunció la intención de avanzar con la refacción de la plaza y se está arreglando la estación de servicios. “Tenemos proyectado asfaltar pero los precios se han disparado, se trituraron cinco mil metros cúbicos de tosca para hacer las bases. Tuvimos que tener esa piedra para hacer próximamente los piletones destinado al tratamiento de afluentes de la planta láctea, es por eso que guardamos piedra para hacer la base de asfalto y los piletones del tratamiento de afluentes”, informó.

Añadió que “ya presentamos un proyecto al plan nacional Argentina Hace para construir el predio de tratamiento de afluentes de la planta láctea así que tenemos también esa obra para más adelante”, reiteró.

Pandemia

Weymman estimó que “la pandemia no se siente tanto en los pueblos chicos, dentro de todo estamos sobrellevando la situación, la gente se ha concientizado de que hay que cuidarse. No tenemos muchos comercios y los que están pudieron trabajar, a los albañiles y mecánicos se los habilitó hace un tiempo también, siempre cumpliendo estrictamente con los protocolos que se nos exigían”.

Tratándose de una amplia zona rural cabe destacar que el campo no paró nunca porque se consideró a la producción como servicio esencial, “lo que sí se necesita es que llueva ya que si tenemos buen régimen de agua, el resto se soluciona”, puntualizó.

Un pueblo muy bien cuidado

Indicó además que se está haciendo “un mantenimiento con pintura y algunos arreglos esperando este nuevo aniversario. Se terminaron 10 viviendas que están próximas a entregarse, viviendas que se construyeron con empleados municipales adheridos al monotributo. Como había que hacer este mantenimiento y a la espera de la construcción de otras casitas más quedaron trabajando en el pueblo y así no pierden su fuente laboral. Seguramente las nuevas viviendas también se construirán con empleados municipales y los vamos a necesitar”, culminó.