Santa Rosa y General Pico unidas por la “Noche de las vacunas”

La Directora de Epidemiología, Ana Bertone, demostró a travès de la Agencia Provincial de Noticias la alegría por la respuesta de la sociedad “frente a la estrategia de vacunación contra la COVID. Las campañas de vacunación se planifican por etapas, una primera es dar respuesta a la alta demanda de la población y en una segunda etapa se brindan distintas metodologías para alcanzar a la mayor parte de la población. “La noche de las vacunas” se llevó adelante en General Pico y Santa Rosa con buena aprobación del público. Se aplicaron vacunas y se asesoró a la población. Es importante recordar que las vacunas contra la COVID-19 son efectivas pueden evitar que una persona se enferme gravemente, aunque contraiga COVID-19. Vacunarse también puede proteger a las personas que están a nuestro alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19″ expresó.

En General Pico

En la ciudad norteña participaron del evento la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, los directores del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Esteban Vianello y Roberto Bertone, la jefa de Vacunación, Nélida Urruchuaga, y varios integrantes de los equipos de Salud Pública.

Quedó claramente visibilizado el enorme trabajo que llevan adelante los equipos de Salud, llegando en la primera jornada a unas 170 personas, pero fundamentalmente de una manera mucho más amigable ya que se prepararon instalaciones muy confortables, una pantalla gigante con mensajes que invitaban a continuar con los cuidados, música y la posibilidad de vacunarse sin turno previo.

“Estamos felices con la propuesta de que nuestro Gobierno provincial nos de esta posibilidad que en la explanada del municipio se vacune de manera libre a todas aquellas personas que quieran hacerlo. Todo el esfuerzo que ha hecho Salud Pública en este tiempo y ahora aceptando esta propuesta de venir a este ámbito más descontracturado, con otras posibilidades y que esté al alcance de todas las personas este beneficio que tanta seguridad nos ha dado y hoy nos permite tener una condición epidemiológica que nos hace disfrutar de otras cosas”, comentó Alonso

Por su parte, la jefa de Vacunación comentó que las dosis que se aplican son a mayores de 18 años “con AstraZeneca, Sinopharm y segundas dosis de Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm; y para menores de 17 años Pfizer”.

En tanto, Esteban Vianello hizo particular hincapié en la estrategia planteada tanto a nivel nacional como provincial de profundizar las medidas de autocuidado, “hay que seguir teniéndolas en esta apertura, en estos protocolos que se vienen implementando, pero el distanciamiento físico y el uso de barbijo adecuadamente en lugares donde el número de personas es importante, ante la duda me pongo el barbijo porque eso me va a permitir tener la seguridad, primero, de no contagiar a otro y segundo de disminuir la posibilidad de contagio”.

Sobre la estrategia de vacuna implementada a nivel nacional, el médico la calificó como “muy importante, y muy especialmente en La Pampa con todo el sistema de vacunación que tenemos trabajando desde hace mucho, nos permitió vacunar a buena parte de la población y hoy estar vacunando libremente a partir de los 18 años y con Pfizer de 17 años, esto se va a ir bajando la edad de vacunación en la medida que vayan completando números de acuerdo a la edad. Esto es muy bueno porque la vacuna nos permitió esta apertura que hoy es necesaria y está disfrutando, es muy importante porque la gente lo estaba necesitando pero es responsabilidad de cada uno de nosotros el seguir cuidándonos porque la vacuna disminuye la morbimortalidad y la tasa de contagios, no lo evita al contagio”.