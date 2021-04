Salud se afirma en federalizar la tarea preventiva del cáncer de colon

El Ministerio de Salud de La Pampa continúa trabajando arduamente en la tarea de prevención del cáncer colorrectal, uno de los tumores más factibles de prevenir y curar. Esto es así porque tiene una lesión precursora – el polipoadenomatoso-, de lento crecimiento y cuya detección y resección mediante colonoscopía, permite disminuir eficazmente la incidencia. Además cuando el cáncer es detectado en una fase temprana, las posibilidades de curación -en algunos casos- son superiores al 90%.

El programa provincial propone la realización de un test de sangre oculta en materia fecal en forma anual, a toda persona de entre 50 y 75 años que no tenga síntomas. El test se dispensa en forma gratuita. Es muy sencillo de realizar en el domicilio. En caso de arrojar un resultado positivo, debe ser complementado con una colonoscopía.

En virtud de ello y a partir de la adquisición por parte del Gobierno pampeano de la torre móvil de endoscopía, se realizan visitas a localidades del interior que cuentan en sus Centros de Salud con quírófano, algo central a la hora de realizar la práctica.

Sobre las características del programa y las visitas que se realizan a las distintas localidades, la Agencia Provincial de Noticias mantuvo contacto con el referente del programa, Sergio Tríbolo.

El programa de visitas incluyó hasta el momento las localidades de Victorica, Guatraché, Eduardo Castex y General Acha. Todos los lugares que pueden recibir las visitas de la torre móvil deben contar con Centros de Salud que incluyan en sus equipos médicos un cirujano y un quirófano. Esto sucede porque la técnica endoscópica, si bien tiene bajas posibilidades de contratiempos, necesita contar con la presencia de un cirujano, evitando cualquier complicación. “En esta práctica se solicita también la presencia de un anestesiólogo, ya que el estudio requiere una pequeña sedación. Si bien es un proceso invasivo, no hay cortes ni sangrados por lo general”, explicó el médico.

Tríbolo resaltó la importancia de estas visitas considerando que se trata de una federalización de la prevención del cáncer de colon. “Ofrecerle a la gente del interior la posibilidad de realizarse una colonoscopia, es derribar barreras y lograr de este modo el empoderamiento de las personas. Esto federalizó el diagnóstico, y a veces el tratamiento. Porque cuando se encuentra un pólipo y se logra extirparlo, se concreta el tratamiento de manera directa. Esto evita que la persona tenga un cáncer en los próximos años. La extirpación de ese pólipo o adenoma, retrasa la formación de un cáncer. Se hicieron un número importante de colonoscopías y tuvimos alrededor del 30% de hallazgos de pólipos”, precisó.

El equipo médico que viaja desde Santa Rosa está conformado por un gastroenterólogo y un instrumentador, a los que se suman en la localidad los equipos de Salud propios. Ambos se complementan de manera exitosa a la hora de realizar los procedimientos médicos, siempre enmarcados en los protocolos preventivos de COVID propuestos por el Ministerio de Salud.

En ese camino, señaló que los profesionales intervinientes manifiestan una satisfacción paralela “porque las personas que entraron al quirófano a hacerse colonoscopias, no tuvieron COVID posteriormente. Esto se debe a los protocolos aplicados y su cumplimiento de manera eficiente. No solo de los equipos médicos, sino también de la gente que se va a atender. Esto es muy importante. Es una satisfacción para nosotros”, concluyó.