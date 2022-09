Riwwel Kuchen: volvió la tradicional fiesta de Perú y proyectan su nacionalización

Desde horas muy tempranas comenzaron a llegar visitantes de las más diversas localidades de la Provincia, como así también de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, entre otras. La fiesta coicntó la presencia de una importante delegación de funcionarios y funcionarias provinciales, ya que asistieron los ministros de Desarrollo Social y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Diego Alvarez y Ariel Rauschemberger respectivamente; la secretaria de Cultura, Adriana Maggio; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el subsecretario de Energías Renovables, Claudio Gordillo; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán, el diputado provincial Oscar Beilman e intendentes vecinos, quienes fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Fomento, Roberto Kronemberger.

El público, estimado en las 1.200 personas, pudo disfrutar de las renovadas instalaciones del galpón del ferrocarril para luego ir disfrutando de tradicionales comidas alemanas y asado criollo. Sobre la tarde y luego del tradicional postre (torta Riwwel Kuchen) y los bailes alemanes, circularon las criollas las tortas fritas con mate cocido que resultaron la culminación de la jornada culinaria. También se realizó el tradicional concurso, premio que fue nuevamente para la localidad de Alpachiri por cuarta edición consecutiva.Diego Álvarez ministro de Desarrollo Social expresó su felicidad por acompañar la novena edición ” a toda la colectividad alemana que está en la zona sur de la provincia de La Pampa y con este marco espectacular de gente que colmó el salón del ferrocarril. Creo que hacía falta este tipo de festejos, hablamos con visitantes de Coronel Suarez y Bahía Blanca y esto es lo que le da el marco de importancia a una fiesta que es para toda la región sur de La Pampa y el oeste de Buenos Aires. El Gobierno provincial está presente siempre y es un placer acompañar al intendente Roberto Kronemberger”.

Ariel Rauschenberger, -ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, aseguró que “estar nuevamente en Perú después de dos años donde la pandemia impidió hacer esta fiesta es muy lindo. Hay una necesidad imperiosa de la gente de reencontrarse en esta fiesta tan importante y que no solo identifica a Perú, sino que tiene alcance provincial y regional porque llega a localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires, eso demuestra la cantidad de gente que viene de otros lugares. Hay un acompañamiento permanente del Gobierno provincial a toda la zona, es lo que nos pide a diario el gobernador Sergio Ziliotto y este tipo de eventos culturales hacen a nuestras costumbres y tradiciones y en eso hay una fuerte inversión por parte del Gobierno. Felicitor a Roberto Kronemberger y a todo su equipo de trabajo porque cada edición es más grande, esta fiesta que desde sus inicios tuvo muchísimos éxitos”.

Adriana Maggio, -secretaria de Cultura, felicitó “a toda la gente que trabaja mucho por esta fiesta junto al intendente. La fiesta es preciosa porque atraviesa la expresión cultural en sus comidas y bailes de toda la región. No hay muchas de este tipo en la provincia de La Pampa”. Afirmó que “desde el Gobierno y desde mi área acompañamos permanentemente, va a ser un año fuerte porque la gente acompaña a cada fiesta, quiere reestablecer los vínculos y ese es el camino con un clima de trabajo y alegría que se necesita para que nuestro país salga adelante. La Riwwel Kuchen en Perú contribuye a todo esto y fomenta la cultura y el turismo”.

Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales, expresó que “hoy decimos presentes en esta novena edición de la fiesta que tiene la localidad de Perú que es tan importante para toda la región donde hay mucha comunidad alemana. Es una alegría poder acompañar a esta comunidad, Roberto Kronemberger es un intendente que gestiona y trabaja permanentemente para su pueblo y cada vez que venimos nos alegra ver como progresa día a día. Desde el Gobierno acompañamos siempre a toda la comunidad de Perú”.

Claudio Gordillo, subsecretario de Energías Renovables, puntualizó que “venimos a acompañar, hace muchos años que participamos de esta fiesta que tuvo su continuidad hasta antes de la pandemia y que ahora, gracias a Dios, se pudo realizar nuevamente, acompañamos también a un amigo como es Roberto Kronemberger que sabemos que le pone todo el trabajo y el tiempo para que salga tan linda como siempre, reivindicando a la colectividad que es tan fuerte en esta zona de la Provincia”.

Recordó que “desde el Gobierno no solo venimos a la fiesta, sino que acompañamos de forma permanente a la localidad como nos pide el Gobernador, que estemos presente en el territorio, en cada localidad de La Pampa, terminamos ya de recorrer las 82 localidades pampeanas con nuestro programa de iluminación Led lanzado recientemente. La presencia permanente en el territorio fortalece los vínculos con cada uno de pampeanos y pampeanas, fundamentalmente con quienes tienen la responsabilidad de regir los destinos de cada lugar”.

Por su parte el senador nacional Pablo Daniel Bensusán manifestó el agradecimiento “por la invitación de Roberto Kronemberger a esta novena edición de la tradicional fiesta de Perú y aquí estamos acompañando a la zona sur de la Provincia, pero si recorremos las mesas nos encontramos con personas de toda La Pampa en esto tan tradicional para la comunidad alemana”. Consideró que “vinimos a pasar un lindo día y a disfrutar de una tradición alemana que tenemos en nuestra Provincia”.

Recordó que “todo esto se puede realizar gracias al esfuerzo que hizo el Gobierno de la provincia de La Pampa con la vacunación contra la COVID-19, somos una de las provincial con mayor porcentaje de vacunación y eso hace que podamos comenzar a movernos, realizar este tipo de eventos y tener tranquilidad. Ya lo hablamos con el intendente Roberto Kronemberger y vamos a presentar el proyecto en el Senado de la Nación para que esta fiesta sea declarada nacional”.

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo puntualizó que “luego de dos años de no poder acompañarnos y juntarnos aquí hoy estamos presentes en esta fiesta que es emblemática para el sur provincial, si bien es una fiesta típica de la colectividad alemana que tiene fuerte presencia en la región, es una fiesta donde venimos todos, acá se congregan todos los pueblos del sur pampeano y de la zona de Bahía Blanca donde la comunidad alemana está muy presente”.

Recordó que “desde nuestra tarea en el Congreso de la Nación estaríamos encantados de poder trabajar junto al intendente Roberto Kronemberger para que esta fiesta de la Torta Rusa sea declarada fiesta nacional, como estamos haciendo con otras fiestas”.

Roberto Kronemberger, presidente de la Comisión de Fomento anfitriona, expresó “estamos de vuelta después de dos años largos de pandemia ya que volvimos a tener nuestra popular y querida fiesta, los alemanes siempre estamos dispuestos a festejar y desde el momento en que anunciamos que hacíamos la novena edición se creó una gran expectativa y a las dos semanas se agotaron las entradas”.

Expresó que “hoy tuvimos un excelente marco de gente que pudo disfrutar y emocionarse con todo lo organizado, la gente se fue contenta y satisfecha. En esta oportunidad nos acompañaron dos ballets, El grupo Dulce Vida formado en la zona de Olavarría y Azul y el otro que ya es un clásico de nuestra fiesta, Grupo Tirol desde Villa General Belgrano, provincia de Córdoba”. Puntualizó que “tuvimos como siempre, el acompañamiento de muchos funcionarios del Gobierno provincial y legisladores del Congreso de la Nación, además de ser funcionarios son amigos y los amigos nunca fallan”.

Expresó que “de mi parte quiero agradecer a toda la comunidad de Perú que estuvo trabajando este mes para que todo salga impecable, hoy presentamos mesas de caño, todo nuevo para mejor capacidad y que la gente pueda disfrutar cómodamente, se trabajó en la calefacción del salón y nos tocó un día muy lindo, gracias a todos los trabajadores municipales, a la familia que siempre acompaña y a la gente que viene a divertirse. Nosotros organizamos la fiesta, pero sin ellos que vienen a disfrutar nada sería un éxito. Seguramente vamos a ponernos a pensar en seguir avanzando para poder cumplir con toda la gente, tenemos el conocimiento y la infraestructura para seguir creciendo y que la décima edición de la Fiesta del año que viene sea sábado y domingo” concluyó..