Realizan auditoria en el Banco Nación de Guatraché

Una auditoría ordenada días atrás en la delegación Guatraché del Banco de la Nación Argentina, podría determinar la responsabilidad de un empleado en el manejo poco claro de las cuentas de algunos clientes. Un empresario de General Campos y algunos de la comunidad Menonita forman parte de los supuestos damnificados del empleado infiel.

Hasta ayer era un secreto a voces en la comunidad guatrachense, que existía una auditoría, que había al menos un empleado involucrado y que se estaba a la espera de una resolución de la investigación, donde se determinen posibles errores, falencias o delitos.

Según pudo saber La Arena, de la comunidad «Menonita» habría varios damnificados en el manejo irregular de sus cuentas por parte de este empleado. Así lo confirmó uno de los comerciantes que dijo sentirse mal por la situación. «Hubo un empleado del Banco Nación» que «manoteó» plata de la cuenta mía, sin permiso, sin autorización, en realidad le sacó a varios», comenzó diciendo David Rempel al ser contactado vía telefónica.

El damnificado abundó con algunos detalles: «Al menos mi plata, de mi cuenta, fue a parar a la tarjeta de crédito o débito que tenía él (por el empleado). Tengo los tres comprobantes, los tiene la auditoría de Bahía Blanca, me los mostraron, aparentemente fueron tres cuotas que pagó con mi plata. A mí me sacó en marzo, mayo y julio, lo mío llega a unos 26 mil pesos, gente de General Campos hablan de mucho más. Acá en la colonia a un vecino mío y a un amigo también le sacó plata de la cuenta», dijo.

Al parecer todo se inició cuando se detectaron movimientos inusuales en la cuenta del empleado y se inició una auditoría. «No, no hicimos denuncia, porque el gerente del banco Horacio Pordomingo, nos dijo que se había iniciado una investigación. A ver. Un día el gerente me llama porque quería hablar conmigo, ese mismo día, el empleado me llama y me dice que diga que yo le había dado autorización para retirar dinero de mi cuenta, porque le parecía que le había errado en unos números, que había hecho una transferencia de su cuenta sin querer. Deciles que somos amigos y que me autorizaste», cuenta Rempel que le dijo el empleado.

En ese momento «yo le contesté que por eso me habría llamado el gerente entonces. Al otro día fui al banco y la gente de la auditoria me explicó toda la situación y ahí dije que no iba a defender a alguien así. Acá el banco no tiene nada que ver, fue el empleado al parecer. El empleado me dijo que me iba a devolver la plata, la plata es lo de menos, lo que si ahora, cómo se hace para volver a tener confianza en esa entidad», explicó.

Gerente.

Ante esta situación, La Arena consultó al gerente de la entidad crediticia Horacio Pordomingo, quien en principio admitió que «hay algunas anomalías que pueden haber pasado, el banco hace un seguimiento interno y ha vislumbrado que pueden haber pasado algunas cosas, el banco mandó una auditoría, la auditoría solicitó informes de un montón de cuentas, se los llevó y están evaluando, estamos esperando a ver qué pasa», expresó.

El gerente Pordomingo se encuentra en una situación incómoda. Por un lado confesó que los comentarios y la bomba de humo es tremenda en Guatraché, pero en realidad todavía no hay nada definitivo, todavía la auditoría no se ha expedido y no puede brindar ningún tipo de precisión.

Explicó, como ya se sabe, que «el banco tiene un empleado de licencia, nada que ver con esta situación, por ahora, en realidad la sucursal está investigada, acá todos los empleados están incluidos en la investigación, pero bueno, no quiere decir nada, en realidad tenía dos de licencia, ahora queda uno, puede que esté algo complicado en alguna situación, es difícil, pero es así la cosa, a este pibe ya lo dieron por «muerto», solo está de licencia, después cuando termine la auditoría veremos», dijo lamentando la situación de contrariedad que esto le provoca.

Ante la insistencia del cronista solicitando precisiones sobre las versiones circulantes, Pordomingo dijo que «son situaciones difíciles. No hay denuncia penal. Hoy el Banco está todo manejado electrónicamente, de cualquier lugar del país se observa cualquier situación, si se observan muchos movimientos en una cuenta de personal, entonces se empieza a investigar por qué puede ser. Ahí te piden los movimientos de todas las cuentas. Todavía no hay nada resuelto, evidentemente algo ha pasado» confesó.

-Las versiones hablan de una suma importante

-Hasta donde nosotros sabemos no hay grandes montos y ojalá sea así. Creo que en el transcurso de este mes deberíamos tener novedades, por lo menos que sean aclaratorias, para que la gente sepa lo que paso y si hubo o no empleado alguno involucrado. Felizmente el banco lo descubre, el banco lo está tratando y el banco lo va a arreglar.

Fuente La Arena

