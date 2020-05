Puelches: la lucha de un pueblo en la frontera del COVID-19

Gérez admitió que se trata de una situación “complicada porque la pandemia nos sacó de las tareas habituales y encima con el enorme riesgo que significa este enemigo invisible que felizmente, por las acertadas decisiones de nuestro presidente y nuestro gobernador en la provincia de La Pampa, lo estamos sobrellevando de buena manera”, sostuvo.Agregó que “preocupa la situación de las provincias limítrofes, sobre todo Rio Negro donde este virus ha pegado con fuerza, pero en La Pampa y en Puelches en particular la gente se ha ido mentalizando”. Admitió que al principio “el pueblo no lo tomó con la seriedad que uno pretendía, pero ahora se concientizó y acata todas las normas que impone el Comité de Crisis”.El jefe comunal destacó que los intendentes están “satisfechos porque hay un gobernador como Sergio Ziliotto que está presente y también destacó la importancia de que cada pueblo pueda decidir, aunque aclaró que en su caso “no se va a apartar mucho del protocolo provincial, puede ser que ampliemos algo el esparcimiento con caminatas, por la amplitud de terreno que tenemos y no se genera aglomeración, no mucho más que eso”, enfatizól.Agregó que la medida se debe a “un temor lógico” por la cercanía con la provincia de Rio Negro y manifestó que en la reciente teleconferencia con el gobernador pidió en nombre de su región “que se siguiera con los controles en los límites porque hay un vínculo existente con algunos pueblos de Río Negro y ahí la situación es difícil. Si hemos hecho tanto, ¿por qué no hacer un esfuerzo más para seguir controlando esta situación”, puntualizó.

Acompañamiento

El intendente se refirió al impacto en la sociedad local afirmando que “estamos siendo acompañados por los funcionarios” y mencionó el diálogo permanente con Rogelio Schanton (secretario de Asuntos Municipales), Daniel Pablo Bensusán (ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos) y Diego Alvarez (ministro de Desarrollo Social) “quienes siempre están dispuestos a cubrir nuestras necesidades, lo que hace que la situación social esté controlada en nuestro pueblo”.

Sobre el final felicitó nuevamente al Gobierno provincial “algo que expresé en la videoconferencia como representante de la Micro Región ya que fue muy buena la iniciativa del Gobierno de convocar a los 80 intendentes porque de esa manera todos se pudieron ir sacando dudas y saber la situación de cada lugar. El Gobierno está y nosotros tenemos que estar para que se pueda superar de la mejor manera esta pandemia”, finalizó.