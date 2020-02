Proyectan que la Liga Municipal de Fútbol tenga un salto cualitativo

Tal como sucede habitualmente antes del inicio de cada torneo de la Liga Municipal, se realiza una reunión que permite analizar diversos temas y, en esta oportunidad, los principales actores se reunieron en la localidad de Metileo. En esta oportunidad se puso en conocimiento de los intendentes la posibilidad de enlazar el Torneo de la Liga Municipal con la parte federativa, en este caso la Liga Pampeana de Fútbol.

En ese contexto Almudevar remarcó que se está evaluando una propuesta para la Liga Municipal. “Queremos que esta liga no pierda su esencia en lo que respecta al formato, pero con varias cuestiones reglamentarias que habría que desarrollar y que pase a conformar lo que podríamos llamar una categoría C de la Liga Pampeana de Fútbol”, indicó al respecto.

Y agregó que este año “se mantendrá el mismo sistema de juego que se venía teniendo, sin cambios, pero queremos ver con aquellos equipos que sean campeones la posibilidad de que asciendan y compitan en la B de Categoría B de la Liga Pampeana. Todo está por verse, hoy vinimos a presentar este proyecto y nos llevamos información muy valiosa por parte de quienes estuvieron”, contó.

El subsecretario también destacó que la Liga creció mucho desde sus inicios. “No dejaremos que pierda su esencia deportiva, pero sí nos gustaría unirla deportivamente a lo que serían las categorías A y B de la Liga Pampeana. No trajimos nada reglamentario para tratar, sería una falta de respeto hacerlo. Vinimos a presentar la idea y toda la información que sale de esta reunión tendrá que ver con el armado reglamentario. Es un cambio que puede acarrear dudas, miedos, pero también generar oportunidades”, manifestó.

Por último, Almudevar se refirió a la importancia de que la Liga Pampeana tenga tres categorías. “Sería fantástico que la Liga Pampeana tuviera una categoría A, una B y una liga de fomento C, que la integren los equipos de la Liga Provincial de Fútbol Municipal, contando con la estructura administrativa de la Liga Pampeana”, sostuvo. En diez días funcionarios provinciales, municipales y dirigentes deportivos, volverán a reunirse en la localidad de Conhelo, con el objetivo de presentar nuevas propuestas y lo trabajado hasta ese momento.