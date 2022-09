Provincia entregó más equipamiento al Hospital “Padre Buodo” de Acha

El Gobierno de la provincia de La Pampa continúa trabajando en el fortalecimiento de las instituciones sanitarias. En este sentido es que se hizo entrega de equipamiento al Hospital Padre Buodo de la localidad de General Acha.

En el marco del fortalecimiento de los Hospitales del interior provincial, desde el Ministerio de Salud, se hizo entrega de un equipo de gastroenterología para realizar estudios de endoscopías alta, un sillón ginecológico, camas automáticas para la sala de clínica médica y equipamiento complementario para la Unidad de Terapia Intensiva.

Marcelo Güemes, director del Hospital de General Acha, respecto al equipamiento recibido expresó a la Agencia Provincial de Noticias “esta moderna torre para videoendoscopía digestiva alta, la cual posee los dispositivos necesarios y el sistema completo para realizar las exploraciones y los tratamientos endoscópicos de alta definición y mínimamente invasivos, facilita el diagnóstico oportuno. Este nuevo equipamiento presenta múltiples ventajas tanto para los pacientes como para los profesionales, ya que su sistema de imagen HD, precongelando las figuras, facilita un diagnóstico más preciso y precoz. El equipo permite capturar las mejores imágenes gracias al nuevo sistema que las procesa automáticamente de forma rápida y continua, a fin de analizar y guardar aquella que esté mejor definida”.

Respecto al nuevo sillón ginecológico adquirido, explicó “se venía trabajando con un sillón que tenía varios años de uso, el cual si bien cumplía con sus funciones, no tiene las comodidades de los sillones actuales. Este nuevo equipamiento consta de dos cuerpos de altura regulable, con respaldo reclinable, estas particularidades facilitan y resultan convenientes, no sólo para la paciente sino también para el profesional”

Amplió sobre la importancia del fortalecimiento de la institución con el objetivo de ampliar la capacidad resolutiva “el Gobierno provincial nos acompaña permanentemente. Desde el inicio de esta gestión no sólo se incrementó la dotación de camas de mediana complejidad, sino que también se facilitó el crecimiento de otros sectores en servicios de mayor complejidad, se puso en funcionamiento la Unidad de Terapia Intensiva, se ampliaron los servicios. Recordemos que este hospital tiene a cargo una amplia zona de incidencia y al incrementar el nivel de complejidad, como sucedió con la puesta en funcionamiento de la terapia, se logró ampliar un servicio y aumentar la capacidad resolutiva y de este modo descomprimir los centros de atención de Santa Rosa y General Pico”.

Finalmente sostuvo que como parte de una política sanitaria implementada por el Gobierno provincial “es que se busca ampliar y mejorar la capacidad tecnológica del Establecimiento en diversos ámbitos, con el objetivo de brindar la mejor calidad de la atención a los usuarios, convirtiendo al hospital en un referente zonal ”.

