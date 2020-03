Provincia concluirá el JIN 25 de Winifreda, el cuarto discontinuado por la gestión nacional anterior

La inversión del Gobierno provincial será de 23 millones de pesos para concluir con otro de los jardines abandonados en La Pampa por la anterior gestión del Gobierno nacional.

Se licitó la obra de terminación del JIN N° 25 de la Escuela N° 104 de la localidad de Winifreda. El acto licitatorio se realizó hoy por la mañana en la sede de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación. Fueron siete las empresas oferentes para realizar la nota.

De la apertura de los sobres participó el ministro de Educación, Pablo Maccione, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo y la intendenta de Winifreda, Adriana García. Ambos funcionarios provinciales se encontraban acompañados por equipos técnicos de sus respectivos gabinetes.

El ministro de Educación explicó que cuando se decide llevar adelante una obra de infraestructura como la construcción de jardines o escuelas, la misma es tomada pensando en darle mayor calidad de educación a los niños. “Nosotros queremos ofrecer una mejor infraestructura, con los espacios indicados. De la misma manera que licitamos los jardines de Santa Rosa, General Pico, ahora Winifreda, ocurrirá lo mismo la semana que viene en Ingeniero Luiggi. La idea es ofrecerles a los chicos las mejores posibilidades. En algunos casos los jardines están funcionando en casas ubicadas en los mismos predios de la escuela, pero no son específicamente jardines de infantes. La idea es ofrecerles lo mejor para poder cumplir con los objetivos de la Educación Inicial”, se explayó.

En tanto, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, dejó claro que se trata de una obra más de las que Nación dejó inconclusas, “es uno de los jardines de infantes que había comprometido oportunamente el Gobierno nacional y que no se concluyeron. En este caso se trata del jardín de infantes de Winifreda. La Provincia se comprometió a concluirlo y está cumpliendo. Se hace cargo la Provincia, se preparó toda la documentación necesaria para poder licitar estas obras”, explicó.

En esa línea, Rojo sostuvo que la intención desde Provincia es solucionarle los problemas a la gente. “Nosotros quedamos esperando a que Nación cumpla con su compromiso, no fue así, por eso queremos darle una respuesta a la sociedad. Nuestro compromiso es brindarle la solución que corresponde -en este caso concreto- a la población educacional de Winifreda”, concluyó.

Por su parte, la intendenta de Winifreda, calificó la obra como muy importante para la localidad. “Estamos muy contentos con poder terminar esta obra porque es algo que la localidad necesitaba. Estamos muy contentos por los chicos y por las fuentes de trabajo que va a generar, porque las empresas acostumbran a contratar mano de obra local”, concluyó.

