Prórroga para el Programa Nacional de Apoyo a la Competitividad PAC Eficiencia Energética

La Secretaría de Energía y Minería a través de la Subsecretaría de Energías Renovables informa que se extendió el plazo hasta el 30 de octubre inclusive para participar del Programa de Apoyo a la Competitividad PAC Eficiencia Energética a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno nacional.El Programa de Apoyo a la Competitividad facilita asistencias técnicas financiadas con aportes no reembolsables a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad del sector.En particular el PAC Eficiencia Energética está destinado a proyectos de asistencia técnica que promuevan la eficiencia energética, el ahorro en el consumo energético, la seguridad energética y la reducción del impacto ambiental en el sector productivo.La operatoria establece el otorgamiento de aportes no reembolsables de hasta el 80% del monto total de los proyectos a MiPyMEs. Cabe destacar que el programa reconocerá ANR de acuerdo al objetivo de cada proyecto:– Hasta $200.000 para la elaboración de diagnósticos energéticos con análisis de preinversión.– Hasta $300.000 para la implementación de una o más etapas del SGEn.– Hasta $350.000 para la implementación de una o más etapas del SGEn, incluyendo inversiones en Eficiencia Energética para la adquisición de herramientas y/o equipos (en este caso, el gasto en ese rubro no deberá ser mayor al 30% del ANR total y se cubrirá hasta un 60% del monto de esa adquisición).Para mayor información los interesados pueden ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/produccion/pac/acceder-pac-sistemas-de-gestion-en-eficiencia-energetica