Pro Vida en Macachín: más de 500 personas confirman el éxito del plan provincial

El Plan Pro Vida suma cerca de medio millar de machachinenses, de distintas edades, que respondieron a la convocatoria para participar de las colonias de vacaciones 2025.

Ramborger graficó a la Agencia Provincial de Noticias que la colonia de vacaciones en Macachín “está sumamente organizada, con muy buena cantidad de niños, niñas y adolescentes que concurren y en donde todos los grupos tienen aprendizaje de natación”. Explicó que la colonia tiene dos sedes “una en el Club Vasco de Macachín donde están los más chiquitos y la otra en el Polideportivo Municipal, ambos predios impecables, el agua de la pileta e instalaciones adecuadas, todo realmente en condiciones”. Consideró que al tener las dos opciones “se posibilita organizar de manera distinta el uso de la pileta para hacer clases de natación, en el día todos los grupos pasan a aprender a nadar. En horas de la tarde las actividades siguen para las personas mayores, acuagym, personas con discapacidad, hay un funcionamiento durante todo el día”.

Permanencia

Destacó el acompañamiento de la defensora adjunta de Niños, Niñas y Adolescentes quien aportó la visita para observar “esto tan particular que tenemos en la Provincia que es el Plan Pro Vida, una política pública que lleva 32 años y es un lugar donde se promueven y protegen derechos”. Manifestó que se trata de “una mirada integral sobre los niños y niñas, mirada que no podemos perder como Ministerio y como Defensoría, la mirada integral desde la asistencia de quienes están, como están siendo atendidos, qué tipo de cobertura y de prestaciones tienen, etc. Y en esto se da un dialogo mucho más relajado y ameno entre las autoridades locales, la Defensoría y nosotros. En las actividades se puede ver cómo se trabajan determinados temas en la localidad”.

Accesibilidad

En tanto López afirmó que “para la Defensoría, es importante acompañar estas iniciativas del Estado que promueven el desarrollo no solo físico sino el desarrollo social de los niños y niñas y la posibilidad de acceso a todos los niños, niñas y adolescentes a una actividad deportiva en compañía de sus pares, sociabilizar, etc.”. Aseguró que “el balance es muy positivo, cuando llegamos a los lugares y los vemos llenos de chicos y chicas es un buen indicador de que todo está funcionando y que ellos y ellas van gustosos a participar de la colonia de Pro Vida”.

Anfitrión

El intendente Martín Mujica, anfitrión de las visitantes, agregó que la colonia cuenta con la participación de unas 500 personas “340 de ellas niños, niñas, adolescentes y personas mayores que asisten al Cumelén. Además hay más de 70 personas con clases de natación por la tarde”. Destacó que “el aporte del Gobierno provincial es muy importante, sin ese aporte no podríamos hacer nada, el municipio trabaja en conjunto y nosotros en este caso tuvimos que fijar un día de cierre de inscripción por el costo operativo que tiene la organización. Con el Gobierno provincial compartimos presupuesto para darle la posibilidad a la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes y personas mayores de disfrutar de la colonia de vacaciones”.