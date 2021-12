Presentaron las producciones realizadas de la Convocatoria Estímulo a las Ideas Audiovisuales de la TVPP

El encuentro contó con la presencia del subsecretario General de la Gobernación, Bruno Ramírez, la directora General de Comunicación Social de Gobierno de La Pampa, Miriam Álvarez y el director de la TVPP, Mario Ziaurriz, y gerentes de la emisora, Rodrigo Martínez, Mauro González y Patricia Fredes; además del equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social y los cinco jóvenes de los proyectos seleccionados.

En la presentación, Miriam Álvarez, remarcó que esta iniciativa sienta precedentes en la Provincia. “Hace un año que se conocían los resultados de las y los seleccionados de la convocatoria. Sientan historia, sientan precedente porque son los primeros que formaron parte de esta nueva iniciativa. Es una propuesta que para nosotros y nosotras también fue desafiante y aprendimos también de ustedes”, afirmó. Agradeció la participación de los proyectos presentados y el acompañamiento del equipo de la TVPP y del equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social.

Por su parte, el subsecretario Bruno Ramírez reafirmó el estímulo a las nuevas ideas para la pantalla de la TVPP. “Quiero ratificar y confirmar el proyecto que empezó cuando asumimos en el 2019, que tiene que ver con introducir en la pantalla de la TVPP nuevas ideas, y esto no termina acá. No es el final de un camino, es el primer eslabón de algo que queremos que se transforme en política de Estado dentro del Canal, y es el estímulo a las nuevas ideas, ideas de gente joven”, puntualizó.

“La línea que nos fijó el Gobernador, y que sostiene el secretario General, y que tan bien interpretó Miriam Álvarez y las gerencias del Canal, consiste en introducir nuevas caras, nuevos formatos, nuevas historias, y poder contar a las y los pampeanos que en La Pampa se pueden producir contenidos de altísima calidad, con ideas originales, innovadoras. Y también empezar a pensar en comunicar estas producciones en nuevas plataformas de contenidos; que los contenidos que genera la TVPP puedan -en un futuro- estar también a disposición de estas plataformas que se están multiplicando, en diferentes formatos, para diferentes públicos, con diferentes alcances”, agregó.

Por último, Ramírez incentivó a seguir trabajando en nuevos estímulos. “Los desafíos no terminan acá. Esto es un comienzo, estas ideas que ya se presentaron y se pondrán al aire van a requerir, de parte nuestra, seguir mejorando. La idea es que todo lo que hacemos, sea siempre un poco mejor. El compromiso de la puesta, desde nuestro lugar, es brindar los recursos para que el Canal cada día se vea mejor, se trabaje mejor y produzca mejores contenidos para todas y todos los pampeanos”, cerró.

Durante el lapso de seis meses, los y las jóvenes llevaron adelante sus ideas audiovisuales en la emisora junto al apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social, con tutorías y asistencia también del docente de la Licenciatura de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de La Pampa, Marcelo del Puerto, además del acompañamiento del personal de producción de la TVPP.

Saludos de los jurados

En el encuentro, los jurados que participaron de la selección de ideas saludaron y felicitaron a las y los representantes de cada producción. Además destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial.

Uno de los jurados, Marcelo del Puerto describió: “Felicitarlos por haber transitado esta hermosa experiencia que hoy llega a su fin, y que comenzó hace más de un año. Tuve el privilegio de ser parte del jurado y además pude charlar de los avances de los guiones y me encontré con un grupo muy bueno de trabajo, con energía positiva y ganas de contar cosas, en las que hay una diversidad de propuestas que abarcan un espectro narrativo, estético, bastante variado”.

“Más allá de las particularidades de cada proyecto, de la calidad, de los recursos creativos que se han desplegado en los mismos, rescato el compromiso de quienes participaron, asesoraron, convocaron y también las ganas de pensar y desarrollar un producto para la TVPP. Asumir esa responsabilidad de tomar el rol de comunicador audiovisual, eso me parece importante y hay que capitalizar esa experiencia porque no se da todos los días”, finalizó.

En tanto, Nadia Villegas, directora de Radio Nacional, felicitó al equipo por la iniciativa. “Fue un honor ser parte del jurado de las diferentes ideas. Celebro este estímulo a estas ideas de desarrollo a las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia”, contó.

Ideas jóvenes en la pantalla de enero 2022

Los cinco proyectos serán transmitidos por la pantalla de la TVPP a partir del mes de enero del 2022, dando a conocer el trabajo integral de los y las jóvenes en conjunto con la emisora. Las ideas seleccionadas fueron denominadas “Código APP”, presentada por Solange Rodríguez, “Primero historia, después calle” llevada adelante por Milagros Boeris, “Memoria en 3” por Camila Donati Ferrero, “¡Qué común es ser diferente!” por Ornella Herrero Fiorucci y “Pampa sustentable” por Alejandro Martín Pérez.

Una de las jóvenes seleccionadas, Milagros Boeris, contó que fue una “experiencia increíble”. “Fueron seis meses que nos han permitido desde el Canal, para poder ejecutar la idea que presentamos. Estuvimos aprendiendo un poco de todo, salimos a grabar a exteriores, un poco de edición, conocimos el estudio, cómo era su funcionamiento, fue una experiencia muy amplia, muy abarcativa, muy buena”, contó.

“Algunas de las personas que participaron y quedaron seleccionados tenían conocimiento y otras personas no, así que eso estuvo bueno porque se amplió la mirada y el conocimiento sobre cómo funciona y cómo es la Televisión Pública Pampeana”, describió.

Solange Rodríguez, por su parte, manifestó que fue “una experiencia nueva” porque siempre trabajó detrás de cámara. “Siempre trabajé detrás, en producción, cámaras, pero nunca delante. Me animé a llevar adelante mi proyecto; pensaba que nadie iba a conocerlo como yo, y por eso me animé a mostrarlo frente a la pantalla”, sostuvo.