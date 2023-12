Presentaron la nueva web de la “Ruta de la Carne en La Pampa”

El anuncio del nuevo sitio web “larutadelacarnepampeana.com” se hizo esta mañana en el auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, con la presencia de la secretaria de Turismo, Adriana Romero, y el director del Frigorífico Pico, Gastón Pellegrino.

La funcionaria provincial remarcó que “es un proyecto que tiene un nivel de avance destacado, que lo llevamos a cabo conjuntamente con el Frigorífico Pico, en conjunto, combinando lo público con lo privado. Tuvimos una excelente respuesta de parte de los establecimientos hoteleros y gastronómicos y también se sumaron los operadores turísticos”.

“Tenemos en ciernes un producto turístico que nace en el corazón de la Argentina, en nuestra Provincia. Seguramente trascenderá las fronteras como lo hizo la carne, que nos posicionó en el mundo y tenemos muchos ejemplos que tomar de esa industria. Queremos tener también los éxitos que tiene la industria de la carne, si bien no transformamos materia prima. Como Turismo nos sumamos en parte a esa cadena”, agregó.

Por último, se refirió a un producto de “excelencia, que genera consenso, nos posiciona regional e internacionalmente. Vamos a tener buena repercusión en cuanto a comercialización, paquetización y consideración por parte de los operadores mayoristas, que respondiendo a las tendencias de la demanda, no dudarán en sumar la propuesta a sus catálogos”, concluyó.

Gastón Pellegrino

El CEO de Frigorífico Pico remarcó la tarea que desempeñan las 800 familias que trabajan en el lugar y de sus dueños. “Cuando vinimos con esta iniciativa, tuvimos siempre las puertas abiertas de la Secretaría de Turismo y del Gobierno provincial para llevar adelante lo que al fin se pudo lograr, que era un proyecto ambicioso. Hoy en día ya tiene un futuro cierto con diferentes eslabones que componen esta cadena y que están todos con la misma pasión para llevarlo adelante”, afirmó.

“Nuestra carne tiene un potencial turístico, estamos seguros que tenemos que seguir trabajando para que la carne pampeana sea posicionada a nivel mundial y La Pampa sobre todo como la Provincia argentina con carne de calidad”, afirmó.

“Este proyecto es una manera de posicionar turísticamente a La Pampa en todos los eslabones que componen la cadena de producción, como los que componen la Ruta de la Carne, desde el sector primario de nuestros productores ganaderos, la industria frigorífica de La Pampa y la otra punta que es el eslabón turístico, gastronómico, cultural y académico. Si no hubiéramos tenido el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, no podríamos haber llevado a cabo ésto, la recepción fue algo que nos hizo trabajar en conjunto. Que sea una oportunidad de generar nuevos empleos, nuevas divisas que ingresan a la Provincia y una oportunidad para todos quienes quieran participar de la ruta de la carne”, agregó.

Por último, agradeció a quienes forman parte del proyecto, integrado por hoteles, estancias y centros gastronómicos que “sin ellos no hubiera podido tener un buen puerto”, cerró.