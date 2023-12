El EAAF comenzó a exhumar tres cuerpos NN en el cementerio de La Adela

Los trabajos comenzaron este martes a la mañana y continuarán mañana. También estuvieron presentes la fiscal federal Iara Silvestre y el abogado Franco Catalani. En las tareas además participó personal municipal de La Adela.“Nos acercamos hasta el cementerio de La Adela porque como es sabido existían testimonios recabados ya hace mucho tiempo de la posibilidad de que existiesen restos de víctimas del terrorismo de Estado enterrados como NN en este cementerio. Esta situación viene siendo investigada hace muchos años pero a partir del 2020 se volvió a obtener una declaración testimonial donde de alguna manera no solo reafirmó sino que hizo nuevos aportes relativos a esa posibilidad. La investigación tomó nuevo impulso y el juez federal Juan José Baric delegó la instrucción de la causa en la fiscalía federal. La fiscalía fue recabando mayor información y diferentes tipos de pruebas, a partir del cotejo de esas pruebas con esos nuevos testimonios obtenidos se contactó al EAAF”, explicó Fasce a la Agencia Provincial de Noticias“Como Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa acompañamos el procedimiento y nos pusimos a disposición no solo de la fiscal federal Iara Silvestre y también del equipo de profesionales para contribuir en toda la logística para que esto se pueda llevar a cabo. Como área específica en la materia del Gobierno provincial estamos expectantes de que este procedimiento pueda arrojar resultados positivos, que eventualmente los restos que se puedan obtener y obtenidas las muestras de ADN correspondientes se puedan cotejar con el banco de datos genético que tiene el EAAF y eventualmente poder identificar alguna víctima del terrorismo de Estado que pudiera haber sido ingresada aquí en este cementerio de La Adela”, explicó.“Desde la provincia de La Pampa siempre vamos a seguir aportando para el esclarecimiento de estos hechos que marcaron un tiempo trágico de nuestra historia como país y corresponde seguir hasta las últimas consecuencias para poder lograr ese esclarecimiento que las familias de las víctimas están necesitando cerrar y poder ciertamente saber que fue de sus seres queridos”, afirmó el subsecretario.

Protocolos

Por su parte, la fiscal Iara Silvestre indicó que “hay una investigación abierta cuyo trámite está en la fiscalía federal relativo a una denuncia sobre que en la época de la dictadura cívico-militar se habían efectuado enterramiento clandestinos de personas, concretamente de hombres en este cementerio. Este equipo no interviene ante cualquier denuncia, existe un protocolo de actuación y ellos entendieron que con los elementos reunidos eran suficientes para iniciar su intervención que es lo que están haciendo hoy aquí donde van a relevar tres tumbas concretamente para determinar si hay restos o no y eventualmente extraer esos restos de personas que no han sido identificadas para llevarlas a su laboratorio y esas muestras cotejarlas con su base de datos”.

“Quiero agradecer a la subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de La Pampa por la colaboración permanente para la investigación y las gestiones para que el EAAF pudiera estar hoy aquí presente”, finalizó.

Pedido

Finalmente, cabe dcir que el EAAF pidió expresamente que no se dieran a publicidad fotos o videos de las exhumaciones por respeto a las familias de las víctimas del terrorismo de Estado, lo cual fue respetado por parte de la cobertura mediática de APN.