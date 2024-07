Política pública deportiva-recreativa provincial replica con actividades en Puelén

“Aprovechando el comienzo de las vacaciones de invierno organizamos un torneo de vóley con el objetivo que tenemos desde que comenzamos la gestión de promover el deporte local”, dijo a la Agencia Provincial de Noticias el intendente de Puelén, Mario Rebolledo.El funcionario expresó su satisfacción por la repercusión que tuvo el encuentro de Newcom que realizaron hace unos días y que contó con la participación de equipos de Catriel, de la provincia de Río Negro y de 25 de Mayo. “Hoy con el vóley están incluidos nuestros equipos de Puelén y de la ciudad de 25 de Mayo, promoviendo las escuelas deportivas que tenemos en la localidad”, agregó.Rebolledo consideró que “el oeste genera siempre la unión de sus pueblos, porque donde hay un evento se congregan las comunidades y eso es muy bueno”. El jefe comunal destacó que “con 25 de Mayo nos separan solo 50 kilómetros, pero es un ida y vuelta, nosotros participamos de las actividades allá y ellos vienen a compartir con nosotros”.Añadió que “una de las propuestas que tenemos desde hace tiempo es trabajar con el deporte y la cultura, para que el pueblo tenga mucha actividad social y eso nos está dando grandes resultados”. En ese sentido, hizo hincapié en que “el equipo de trabajo y los colaboradores saben que la actividad social se tiene que reflejar en todos los aspectos para integrar a la sociedad”.“Venimos de una Pandemia donde nos costó bastante salir adelante por lo que creo que el reagruparnos, el volver a congregarnos como una comunidad es muy importante. Por eso venimos trabajando con este programa social-deportivo con el acompañamiento permanente del gobierno de La Pampa”, remarcó Rebolledo.

Estado presente

“Siempre contamos con el acompañamiento del subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar, que nos ha dado la iniciativa para emprender y pone de manifiesto lo que significa un Estado presente. Todo lo que necesitemos siempre lo vamos a tener y no me refiero solamente a lo social o lo deportivo”, señaló el intendente de la localidad del oeste pampeano.

En otro orden, Rebolledo informó que “hace unas semanas se consiguieron los fondos para finalizar las 8 viviendas pendientes y esto también habla de un Estado presente”. Y agregó: “Debemos valorar el esfuerzo que hace el Estado provincial en un tiempo tan complicado por las medidas de ajuste que implementó el Gobierno nacional. La situación se agrava porque sabemos que no están llegando a La Pampa los fondos que le correponden”.

“Son solo palabras de gratitud las que tengo con el Gobernador Sergio Ziliotto, porque lo que un día soñamos hoy se está viendo reflejado en cada cosa que se logra. Siempre hago hincapié en el respaldo de nuestro Gobierno provincial porque es necesario contar con ellos sobre todo por las grandes distancias que tenemos en cuanto a kilómetros para ir hasta Santa Rosa. No obstante esto, nos han acompañado varios ministros y demás funcionarios durante este tiempo de gestión y es un trabajo mancomunado entre ambas partes”, expresó.

Una sociedad que acompaña

Rebolledo apuntó que “se trabaja en conjunto con el pueblo, como ocurrió el 9 de julio, cuando hicimos un acto con la participación de toda la comunidad, grupos de bailes y pudimos exponer las actividades de los talleres culturales y el programa de turismo local que tenemos en mente. Hay una sociedad que me está acompañando en la gestión y que más allá de las diferentes miradas que podamos tener trabajamos juntos asistiendo a quienes más lo necesitan. Por eso le estoy muy agradecido al pueblo de Puelén”.

Intendente y árbitro de vóley

Al ponerse el overol y ser árbitro en la jornada de vóley, el intendente sostuvo: “Hacemos lo que hay que hacer, siempre digo que uno es una figura pública por ser el intendente pero soy un vecino más de Puelén, acá somos todos iguales. Yo soy un ciudadano más con un cargo temporal que tiene un fin y mientras esté en este lugar voy a dar lo mejor de mí. Creo que Puelén va a dar un giro y va a ocupar el lugar que se merece tener”.