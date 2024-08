Plan de Gobierno para modernizar equipamiento en Registros Civiles alcanzó a 71 localidades

El Gobierno de La Pampa, a través de la Dirección General del Registro Civil, ya realizó en el marco de la campaña integral de equipamiento y modernización de los Registros Civiles de la Provincia con la entrega de equipos en 71 localidades, la renovación de otros en 27 y la construcción de edificios nuevos o el mejoramiento de los que estaban en funcionamiento.

Personal del área del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales desarrolló en los últimos cinco años el plan de renovación de las oficinas de los Registros Civiles de La Pampa poniendo en marcha nuevos equipamientos para realizar trámites registrales, entre ellos poder acceder al DNI y Pasaporte. Esto también incluyó el mejoramiento edilicio de algunas oficinas y la capacitación del recurso humano para una mejor y más eficiente atención.

En algunos casos, también se realizó la renovación de los equipos con el reemplazo del puesto de DNI por uno totalmente nuevo con la obtención de datos biométricos. En todos los casos, se dejó funcionando al menos una PC y una impresora nuevas.

Esta campaña en paralelo desarrolla a través del equipo técnico de la DGRC la capacitación a los responsables y al personal de cada oficina en el uso del sistema de toma de trámites de DNI y Pasaportes. El plan de modernización promovió también el mejoramiento y adecuación de los edificios en algunas localidades como Caleufú, Puelén y Limay Mahuida y la construcción de nuevos edificios en Cuchillo Có y este año en La Reforma.

El subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que el plan “es parte de la política llevada adelante por el gobernador Sergio Ziliotto de que cada habitante de La Pampa pueda acceder a los servicios del Estado provincial. Es un trabajo territorial en el que priorizamos a la gente. Por eso en cada localidad tiene que estar funcionando una oficina que facilite los trámites que necesite y no tenga que trasladarse para poder hacerlo”.

“Fue un trabajo que abarcó el conjunto de las necesidades de los Registros Civiles, no solo la renovación de equipos sino también el mejoramiento edilicio o la puesta en funciones de responsables, como la jefe del registro de Speluzzi, donde no había una oficina”, indicó el funcionario.

