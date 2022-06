“Pico es una gran ciudad y puede estar mejor”, en eso coincidieron el concejal Coppo y el diputado Maquieyra

El concejal radical, Guillermo Coppo, y el diputado del pro, Martín Maquieyra, en General Pico compartieron una recorrida y encuentro, donde visitaron a vecinos y comercios piquenses para conversar sobre la situación que se está atravesando y comentaron cómo siguen trabajando en Pico.

Guillermo Coppo hizo referencia a un tema de actualidad y otro de fondo: “Lo del hogar de ancianos pudo haberse evitado, hice el pedido en su momento en el Concejo al Ejecutivo, pero no le prestaron atención, esperaron a que el tema llegue a su punto límite. Esto es algo repetitivo, el Ejecutivo tiene una gestión que va detrás de los problemas, sin escuchar a tiempo lo qué pasa en la ciudad y no sigue las prioridades de la gente”.

Sobre las prioridades comentó: “Seguimos escuchando a cada vecino en los barrios que vamos con nuestra Oficina Móvil y hay problemas recurrentes como el de los perros, la falta de limpieza de la ciudad y la inseguridad que están viviendo sobre todos los sectores más jóvenes. Son reclamos constantes de los vecinos y que la municipalidad no resuelve. Por eso con Martín creemos que es importante trabajar una agenda con los vecinos, que atienda sus necesidades no las de la política y hay que hacerlo continuamente, no con la campaña encima”.

“Es sumamente importante para nosotros escuchar a los pampeanos. Las necesidades que están viviendo los comerciantes y vecinos requieren de soluciones, estamos preparándonos para ello y trabajando en equipo”, agregó Maquieyra.

Además, Maquieyra enfatizó que “Junto a Guillermo seguimos recorriendo Pico, esa es nuestra prioridad hoy en día. Armamos equipos en conjunto y caminamos las calles para estar cerca de los piquenses siempre, no solo en elecciones”.

Ambos coincidieron en que “Pico puede estar mejor y es tiempo de avanzar en ciertos temas”. “Nos lo dicen los vecinos en cada encuentro que tenemos, lo vemos cuando aumentan las tasas municipales, pero no se da una contraprestación de los servicios en tiempo y forma. La realidad es que Pico es una gran ciudad, con un gran potencial económico y humano, pero se desaprovechan recursos y no se atienden las prioridades de los vecinos”.

