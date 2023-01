Pampero de Guatraché, entre las obras y el Provincial

“Esto es una cosa inédita que venimos planeando desde 2018 y recién hoy pudimos hacerlo realidad. Ese sueño que surgió en un galpón, de un grupo de locos que dijimos que lindo sería volver a poner a Pampero donde tiene que estar. Qué lindo tener un buen equipo, qué lindo iluminar la cancha, qué lindo hacer el riego, hacer un montón de obras para el club y que queden para siempre”, reflexionó Juan Balduini durante la inauguración de la iluminación y el riego por aspersión en el estadio Manuel Augusto Nieto de Pampero de Guatraché.

Si bien la cara visible de todo lo que le pasó a Pampero en los últimos años fue la de Balduini, hubo un grupo importante atrás que aportó mucho para que se haga realidad el crecimiento de la institución. “Es un poco inédito poder hacer las dos cosas, tener un buen equipo y a la vez hacer obras”, destacó Balduini, y recordó a todos los que dieron una mano para llegar a este presente.

“Los dirigentes en concordancia con la gente y el mismo pueblo que en esto nos ayudó un montón. La Municipalidad local y la de Santa Teresa, el APE, la gente de la Cooperativa de Servicios…, sin todos ellos esto no hubiese sido posible. Lo importante de tener un buen equipo es que mueve mucha gente, y cuando hay mucha gente, está predispuesta a colaborar. Es una rueda”, señaló el dirigente.

Provincial.

Por otra parte, Balduini habló con LA CHUECA sobre lo que se viene en materia deportiva, que es el Torneo Provincial de Fútbol que se iniciará a fin de mes, y en ese sentido destacó la llegada de Mauricio Rambur como entrenador y el armado de un plantel competitivo. Además, en las últimas horas se supo que ya estaría confirmada la incorporación del delantero de Villa Mengelle Tomás Matir para afrontar este importante compromiso de principio de temporada.

“Estamos armando un buen equipo. Ya trajimos un director técnico de renombre como Rambur (ex All Boys), porque Juan Ignacio (Augusto) decidió no seguir. Estamos con muchas ganas de empezar con esto. De a poco vamos a ir armando un equipo para afrontarlo y no desilusionar, y en el año vamos a armarlo de una manera como para darle pelea al que esté, para ser protagonistas otra vez”, aseguró.

– ¿Cómo será ese armado?

– Al equipo le vamos a agregar un equilibrio entre chicos del pueblo y chicos que vienen de afuera. No pasarnos, porque ya tuvimos la experiencia de traer muchos de afuera y no es positivo. Pero tampoco con la gente del pueblo podemos formar un equipo competitivo. En el equilibrio de esas dos cosas tiene que andar muy bien el equipo. En estos dos últimos años no nos fue mal, pero nos quedamos con las ganas en los 100 años y este año estuvimos cerquita con más de la mitad del equipo con gente de Guatraché”, cerró.