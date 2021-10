Nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa: Nación y Provincia acordaron avanzar en la licitación con recursos nacionales

Horas más tarde, el convenio fue presentado en el MEDASUR de Santa Rosa, donde los detalles de la obra fueron brindados por el director de Conservación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, José Briones.De la presentación participaron el vicegobernador, Mariano Fernández; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el secretario de Trabajo y Promoción de Empleo, Marcelo Pedehontáa; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo; la secretaria de Turismo, Adriana Romero; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto; el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez; subsecretarios y directores de los poderes ejecutivos provincial y municipal; representantes de asociaciones, cámaras y sindicatos.“Estamos dando un paso muy importante para saldar una deuda que tenemos como pampeanos para que la capital de la Provincia tenga una terminal de ómnibus a la altura de la historia, de las necesidades, y tal como cada santarroseña, cada santarroseño y todas las pampeanas y pampeanos se merecen”, afirmó Ziliotto.Expresó su satisfacción como “Gobernador y como hombre de la política por anunciar esta obra” y recordó que recién comenzado el año 2019 “le proponíamos a la ciudad de Santa Rosa cual iba a ser nuestro proyecto de Gobierno al frente de la gestión pública”.“En aquel momento dije claramente que Santa Rosa, a partir de la falta de acompañamiento de ese Gobierno nacional, tenía un gran déficit de infraestructura y que iba a estar al lado de Luciano (di Nápoli) para empezar a resolver todos los problemas estructurales que tiene la ciudad”, expresó.El Gobernador sostuvo que lo que se está haciendo en Santa Rosa “se puede mensurar en los números: una inversión pública de 9.000 millones de pesos en la ciudad capital de La Pampa”.“En aquel momento -2019- hicimos una promesa y hoy, más que un acto institucional lo que estamos haciendo es revalorizar la política: prometemos y cumplimos, prometemos y realizamos”, sostuvo.A párrafo seguido indicó que la nueva terminal “no se reduce a un emprendimiento en el que solo hay 2.000 millones de pesos asignados a la construcción de un edificio. Esto tiene una planificación detrás para resolver la dinámica de la ciudad y de las y los santarroseños”,“Esto no se agota en ejecutar la terminal, esto se complementa con el pavimentado del Acceso Centenario hacia la ruta 5. Los micros que entren del este, como del norte o el sur tendrán accesibilidad directa para evitar complicaciones al tránsito de la ciudad”, indicó.Ziliotto precisó que el proyecto tiene en cuenta la integración con Toay, “porque sabemos que ambas ciudades se han trasformado en una metrópoli. Por eso está aquí el intendente (de Toay) Rodolfo Álvarez, con quien también en épocas de campaña, prometimos poner en valor la infraestructura férrea”.En este sentido informó que en el marco del programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior “estamos avanzando en un proyecto urbanístico integral desde Toay a Santa Rosa, viendo como damos nacimiento a un esquema de transporte multimodal. Para esto contratamos los servicios de pre factibilidad técnica para determinar la modalidad del material rodante sobre las vías. Esto nos va a permitir conectar la Terminal de Ómnibus con Toay, complementada con la utilización de la estación de trenes de Santa Rosa como punto intermedio”.Ziliotto reconoció que “falta mucho por hacer”, pero dejó en claro que “somos optimistas porque tenemos un Gobierno federal que tienen claro que el desarrollo armónico del país se da con inclusión e igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio”.“Pasamos de una inversión pública del 1,1 del PBI en 2019 al 2,2 en 2020 y al 2,4 en 2021 en detrimento de la deuda, nos permite seguir pensando en seguir desarrollando y dando respuestas a la gente, porque esa es la misión que tenemos”, concluyó.

Di Nápoli: “Una Terminal modelo”

Luciano di Nápoli dijo que “esta enorme responsabilidad con la que me ha honrado la ciudadanía de Santa Rosa; trato, a mi vez, de honrarla día a día con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo”.

El jefe comunal expresó que se siente acompañado cuando intenta planificar acciones de Gobierno que sirvan y perduren en Santa Rosa. “Y este -aseguró- es uno de los más claros ejemplos: la Terminal de Santa Rosa es una obra muy esperada, muy necesaria para nuestra ciudad, que dinamizará la economía, no sólo por la obra pública, sino porque lograremos tener una Terminal a la altura de una capital de Provincia como Santa Rosa se lo merece”.

“Hoy es un día de mucha emoción”, afirmó y quien recordó que “cuando el Gobernador me llamó para comunicarme que estaba esta posibilidad, sentí un placer muy grande y la necesidad de acompañarlo y estar presente y expresar lo que uno siente. Porque -destacó- siento orgullo como militante político de un proyecto popular y nacional que cumple y honra la palabra dada con acciones de Gobierno dan soluciones a la vida de los santarroseños y las santarroseñas”.

“Es un gran orgullo pertenecer a un espacio político que puede mirar a la cara a cada uno de los santarroseños y expresar que, con errores y con virtudes, estamos modificando la realidad de nuestra ciudad”, destacó el intendente santarroseño.

Un Gobierno que escucha

“Siento un enorme orgullo como pampeano” afirmó di Nápoli, al tiempo que agradecía al gobernador Sergio Ziliotto, que “tiene una solidaridad magnífica para con nosotros, me siento honrado por tener un Gobernador generoso, que escucha”.

Y recordó que cuando llegó con la idea de plantear obras para Santa Rosa, en un trabajo mancomunado con el ministro (de Obras y Servicios Públicos) Juan Ramón Garay, y en el caso de una obra de esta magnitud e importancia, “encontrarme con una respuesta inmediata, con una palabra de aliento en todos los temas de gestión, hace que me sienta orgulloso y representado por un Gobierno provincial que nos acompaña”.

El anteproyecto

El proyecto de la nueva Terminal demandará una inversión de 1.957 millones de pesos y contempla una superficie cubierta de 4.904 m2, alrededor de 2.500 m2 semicubiertos, totalizando una cantidad cercana a los 7.000 m2 de construcción, a los que se suman casi 26.000 m2 de áreas exteriores.

La nueva terminal de ómnibus tendrá acceso directo desde las Rutas Nacionales Nº 5 y Nº 35, lo que redundará en la descongestión en el tránsito del centro santarroseño.

Vale mencionar que la actual Terminal de Ómnibus de la capital pampeana data de la década del ’60. Por aquellos años Santa Rosa tenía poco más de 25 mil habitantes y la ubicación del edificio no implicaba un obstáculo en el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Sesenta años después, el crecimiento demográfico y la inexorable ampliación del radio céntrico, requieren imperiosamente la reubicación de la Terminal de Ómnibus para descongestionar y optimizar la seguridad en lo que a tránsito vehicular se refiere y, a