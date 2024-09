La Casa de La Pampa en Buenos Aires se llenó de folclore de la mano del músico y compositor santarroseño León Gamba, quien participó del Ciclo Ñuke Co acompañado del bonaerense Federico Pecchia como artista invitado.

El espectáculo se llevó a cabo anoche en la sede de la representación pampeana y estuvo encabezado por su director, Pablo Rubio. Estuvieron presentes, además, los responsables del Área de Cultura, Cristian Accáttoli y Agustín Guaycochea; y la encargada de Relaciones Institucionales, Stefania Ramburger.El encargado de abrir la velada fue el músico pampeano, quien se presentó por primera vez en la delegación provincial en CABA y se dio el gusto de compartir un tema junto al guitarrista Julio Argentino Aguirre. “Estoy muy contento de tocar en Casa de La Pampa, es un momento que esperé durante mucho tiempo. Es muy movilizante, estoy muy emocionado y súper feliz de poder ser parte de este ciclo que es histórico para nosotros”, dijo Gamba a la Agencia Provincial de Noticias.Oriundo de Santa Rosa, Gamba explora la música popular folclórica fusionándola con elementos del rock, jazz, bossa nova y blues. “Me inspiro en el paisaje de La Pampa, en sensaciones personales que tienen que ver con lo sentimental respecto de mi familia, del amor, de la sociedad, de las causas sociales y de cosas que me interpelan y me atraviesan tanto en lo personal como en lo que uno observa al caminar esta patria hermosa. De eso se nutren mis canciones”, explicó.A lo largo de su carrera grabó cuatro discos y en 2020 ganó el certamen Pre Cosquín para Nuevos Valores con su canción “Vertientes Demoradas”. Actualmente se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico, que espera lanzar para febrero del año próximo.“Ahora está este formato de ir sacando temas en cuentagotas. Yo quiero editar un disco que tenga por lo menos 12 o 13 canciones de una sola vez, old school digamos. Ya están todas maqueteadas, ahora nos tenemos que poner a trabajar en grabar los instrumentos reales, mezclar y masterizar”, señaló Gamba.

Sonidos bonaerenses

Como artista invitado participó de Ñuke Co el cantautor Federico Pecchia. Nacido en Garín, provincia de Buenos Aires, sobrevuela en sus composiciones la música de cámara, el tango y el cancionero popular argentino y latinoamericano.

“Estar en Casa de La Pampa responde a una admiración muy grande que tengo por La Pampa. Desde el año 2010 que voy a la provincia, hace ya 15 años. Y en el camino fui conociendo amigos como León, como Machi Sánez y Leticias Pérez, como tantos otros que uno quiere y admira”, señaló Pecchia. “La verdad es que soy un agradecido de La Pampa y de su cultura”, añadió.

En Casa de La Pampa Pecchia interpretó varios temas de su último disco “Mirar al otro”. “Son obras que hablan del momento actual y de esta urgencia por sentir empatía, de encontrarse con el de al lado, de sentir el dolor del otro como propio, de tener la necesidad del otro, de entender que el que no tuvo las cuatro comidas por 10 o 15 años cuando llega a grande no puede tomar las mismas decisiones de los que tuvimos oportunidades. Es un disco muy social, muy amoroso y muy empático. Desde una búsqueda muy altruista de la estética y la armonía, y es hermoso presentarlo acá que es un ciclo que tiene un cuidado estético también”, concluyó.

Vino pampeano

En línea con el impulso del Gobierno de La Pampa a la producción vitivinícola provincial, como es habitual en Casa de La Pampa se acompañó el evento con una degustación de vino pampeano. En esta oportunidad fue el turno de Arumcó, un vino de Viñas Don Juan, bodega que procesa en Gobernador Duval las uvas cosechadas en la Villa Casa de Piedra.