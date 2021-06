Nación presentó el Proyecto de Ley para impulsar el desarrollo industrial del cannabis medicinal

La misma contó con una importante participación e gobernadores del país. Mientras que el funcionario provincial estuvo acompañado por la ministra de la Producción, Fernanda González y el director de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri.

El vicegobernador pampeano se refirió a que la reunión consistió básicamente en la presentación del proyecto. “Comparto el criterio del gobernador Sergio Ziliotto, creemos que debe haber un marco regulatorio a nivel nacional en estos temas, tanto sea en el cultivo, en la producción, en la comercialización y en la autoridad de aplicación. Creo que es altamente positivo”.

“Hemos escuchado al ministro Matias Kulfas, a la ministra Carla Vizotti, entre otros expositores, y por supuesto, una importante presencia de gobernadores de todo el país. Sobre todo de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene bastante avanzada la producción, y el de La Rioja. Creo que es un proyecto importante para ir trabajándolo en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Seguramente habrá distintos matices, pero es bueno que en democracia estos tipos de proyectos se discutan en el ámbito correspondiente”, agregó.

“Política de Estado”

Además, el vicegobernador resaltó la decisión política del Gobierno nacional de que “este tema sea una política de Estado. Por supuesto que es un mercado que a futuro puede generar, no solamente beneficios en la salud, sino beneficios en la producción, en la generación de empleo, que es muy importante. Pero por sobre todo las cosas, pude observar un importante consenso”, afirmó.

“Seguramente habrá debate, especialmente en lo atinente a la autoridad de aplicación, pero eso es normal en todo tratamiento de ley, es decir, cada provincia defenderá su interés de la mejor manera”, remarcó.

También se refirió a que la idea central del proyecto es unificar un marco regulatorio y legal. “Este es un proyecto que primeramente se va a tratar en el ámbito legislativo nacional. La idea central es unificar un marco regulatorio y legal, y readecuando las distintas legislaciones provinciales al marco nacional”, contó.

Fernández destacó también que el rol del Estado es fijar una política a través de organismos públicos y privados, “a través del Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, en consonancia con las distintas universidades del país, de los distintos sectores de la producción, tanto del ámbito privado como público. Realmente me pareció un proyecto interesante”.

Por último, se refirió al consenso de los distintos gobernadores del país. “fue más allá de las distintas banderías políticas. Creo que en este tema no tiene que haber banderías políticas, creo que será una ley que saldrá por un consenso muy amplio. Es lógico que después existan observaciones o modificaciones, fundamentalmente modificaciones que tengan que ver con la defensa de los intereses provinciales. Estamos hablando de la cadena, desde la fabricación, producción, venta, exportación y la Argentina es lugar propicio para para este tipo de producción, por la experiencia agroquímica, agropecuaria, etc.”, concluyó.