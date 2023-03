Jacinto Arauz: Minería en Perspectiva: desafíos frente a las brechas de género

Los desafíos que presenta el sector minero frente a la brecha de género interpela e invita a pensar una minería más inclusiva. En ese sentido, se realizó en Jacinto Arauz, en el marco de la 4ta Asamblea de la región Patagónica del Consejo Federal de Minería, la capacitación “Minería en Perspectiva: desafíos frente a las brechas de género”.

El encuentro que también se transmitió vía streaming, fue organizado por la Secretaría de Energía y Minería en conjunto con y la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, la Unidad de Políticas de Género de la Secretaría de Minería de Nación y el municipio de Jacinto Arauz.

La intendenta de Jacinto Arauz, Gabriela Iris Labourie expresó sobre la instancia la felicidad “de que nuestro Gobernador tome la decisión de descentralizar este tipo de actividades, es la forma de dar a conocer los distintos rincones de nuestra Provincia. En cuanto a la capacitación de hoy, la actividad minera fue históricamente masculinizada, esto nos hace ver cómo la mujer fue ganando diferentes espacios. Hoy podemos verlo no solo en minería sino también en otros sectores donde mujeres están accediendo a puestos de decisión y a tareas que siempre estuvieron captadas por hombres”.

Esta capacitación tuvo por objeto conversar y repensar las brechas de género que se reproducen en el sector y visualizar cuáles son los desafíos que se presentan tanto en el ámbito público como privado, en miras de alcanzar una minería más inclusiva, con perspectiva de género e igualdad de oportunidades. De esta jornada participaron autoridades mineras de cada provincia de la región patagónica del Consejo Federal de Minería (COFEMIN): Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa; representantes de ese Consejo Federal; y funcionarios de la Secretaría de Minería de Nación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam; la Cámara Minera de La Pampa; empresas y productores del sector minero de toda la región.

El Gobierno provincial acompañó la iniciativa estando presentes representantes de distintas áreas del ejecutivo entre ellas, Ministerio de la Producción, Secretaría de Asuntos Municipales, Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Ambiente y de la empresa pampeana de energía Pampetrol SAPEM.

“Nos convoca una temática que invita a reflexionar sobre los saberes y prácticas aprendidas y a reivindicar y acompañar la lucha por una real igualdad de oportunidades y condiciones laborales, sobre todo en un sector tradicionalmente masculinizado como es el minero. Desde el Gobierno provincial, trabajamos diariamente en los lineamientos de política pública del sector, impulsados por el gobernador Sergio Ziliotto, para el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales de La Pampa que contribuyan a alcanzar un mayor desarrollo económico y productivo, con mayor inclusión social y de género”, expresó el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

La capacitación constó de dos charlas técnicas en las que se abordaron las herramientas que brinda el marco normativo internacional, nacional y provincial en materia de género, particularmente en el acceso e igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Así como, el estado actual de participación de las mujeres en el sector minero, las brechas y barreras que se presentan y los desafíos para alcanzar una mayor inclusión de las mujeres y diversidades en la actividad minera.

En ese sentido, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidades, Liliana Robledo manifestó que “el recorrido en el territorio siempre nos marca dónde tenemos mayores brechas o dónde cuesta incorporar más a las mujeres, por una cuestión de sesgo, rito o porque siempre se hizo de esa manera. La minería no escapa a esa brecha, como tampoco lo hacen otros sectores de la producción que mayoritariamente fueron pensados para hombres. Por eso es importante que trabajemos todas y todos juntos, pensemos de manera amplia, y seamos punta de lana para que más mujeres y otras identidades accedan a puestos de trabajo con igualdad de condiciones”.

La brecha a nivel nacional nos indica que actualmente las mujeres, en el sector minero, tienen una participación en torno al 10%, es un número que viene en ascenso, porque hace menos de 10 años alcanzaba el 3%.

Al respecto, la directora de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Minería de Nación, Belén Poquet, señaló “para seguir achicando la brecha tenemos que seguir construyendo más y mejores datos. Si no tenemos esa información, no sabemos cómo operar sobre esas realidades y tampoco podemos dar difusión y mostrar en los entornos lo que está ocurriendo. En definitiva, son realidades invisibilizadas, que requieren ser conocidas y utilizadas para la toma de decisiones y las políticas públicas que se implementan”.

La jornada culminó durante la tarde con la reunión institucional de la Región Patagónica de COFEMIN y se realizó un recorrido guiado por el Museo histórico del médico rural Dr. René G. Favaloro y otros lugares históricos y representativos de la localidad.

