Empatel y Claro firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la conectividad en La Pampa

La Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (Empatel) firmó con Claro Argentina una alianza marco de cooperación que apunta a establecer bases para el trabajo conjunto que mejore la conectividad fija y móvil provincial. En el encuentro estuvo presente el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.

El acuerdo implica el uso compartido de infraestructura, por lo que favorece la sustentabilidad del negocio de ambas empresas. El presidente de Empatel, Andrés Zulueta, y el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Alejandro Quiroga López, firmaron el miércoles pasado el convenio marco que tiene como principal objetivo la puesta en común de recursos, un uso eficiente de sus redes y un mayor desarrollo, calidad y cobertura de los servicios ofrecidos a los habitantes de La Pampa. El acuerdo plantea el intercambio de servicios, conexión 4G en localidades que no cuentan con esta tecnología y nuevos servicios de mutuo interés para Empatel y Claro. Resulta además beneficioso para ambas empresas, no solo por la optimización de recursos, sino también desde el conocimiento que el personal de Empatel puede llegar adquirir en otros segmentos de telecomunicaciones como el móvil.

El convenio plantea a partir de convenios específicos que Empatel y Claro podrán compartir fibra óptica. “Estaríamos haciendo más eficientes los recursos de ambas empresas porque vamos a conectar más localidades evitando hacer dos obras donde con una es suficiente”, indicó el presidente Andrés Zulueta a la Agencia Provincial de Noticias.

Respecto al despliegue de 4G a nuevas localidades y a partir del trabajo realizado en Pichi Huinca (con financiamiento de ENACOM la localidad ya cuenta con señal gracias a la colaboración de ambas empresas), se analizará realizar otras intervenciones en localidades donde no se tiene ese servicio por falta de operador.

En cuanto a los nuevos servicios de Empatel y Claro, se trabajará para que se puedan sustituir enlaces satelitales por enlaces terrestres en diferentes puntos de la provincia. Esto sería de gran ventaja para ambas empresas, y en el caso de Empatel podría obtener nuevos beneficios y negocios sobre recursos disponibles.

Por otra parte, Empatel y Claro acordaron explorar la búsqueda de soluciones de conectividad móvil en rutas de alta importancia para el turismo, pero con baja densidad de tráfico anual.

Zulueta indicó que “somos una empresa de capital pampeano y la transparencia es muy importante para nosotros. Este acuerdo, antes de firmarse, fue aprobado por el directorio y va a ser público en nuestro sitio web”.

Por su parte, el director de Claro, Alejandro Quiroga López, destacó: “El acuerdo firmado con Empatel será beneficioso para toda La Pampa. Es una valiosa iniciativa que posibilitará la mejora de las conexiones móviles y fijas en toda la provincia, representando un gran desafío para nuestra compañía que busca acercar más y mejores servicios a nuestros clientes”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook